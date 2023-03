Como a Splashtop se tornou uma empresa tecnológica unicórnio de 1 bilhão de dólares

Splashtop acaba de fechar $50 milhões de dólares em novos financiamentos, liderados pelo nosso antigo investidor, Sapphire Ventures, que empurra a nossa empresa para mais de 1 bilhão de dólares!

Nossa estrada até a categoria unicórnio não foi uma linha reta e suave; nós ziguezagueamos e transformamos nossos negócios várias vezes, com diferentes produtos e usando diferentes modelos de negócios. No entanto, procuramos inovar de maneira consistente e oferecer os melhores produtos e serviços da categoria para todos os nossos clientes.

Há muitas maneiras de contar a história da Splashtop, estas são algumas delas.

A Splashtop usou importantes inovações tecnológicas e insights de mercado para construir uma empresa ágil, responsiva e sólida.

Um esboço cronológico da história da Splashtop:

A história da Splashtop começa em 2006— na época, com o nome DeviceVM — porque nós ficávamos muito frustrados com o tempo que o Windows demorava para inicializar em nossos computadores e o mesmo Windows ficava cada vez mais lento à medida que instalávamos aplicativos e drivers (conhecidos como “Windows Rot”). Logo, projetamos e vendemos o primeiro sistema operacional de navegador (OS) da indústria, um sistema operacional seguro e instantâneo que permitia que usuários ficassem online em menos de 5 segundos.

O produto SO foi chamado de Splashtop, que combinou o termo 'splash' da tela do BIOS que vem antes do sistema operacional inicializar, e o 'top' da palavra desktop. Mais tarde, a Splashtop tornou-se o nome da nossa empresa.

Nosso sistema operacional de navegador instantâneo foi muito popular. Em 2007-2011 ele foi enviado em mais de 300 milhões de PCs e netbooks dos principais distribuidoras, incluindo ASUS (Express Gate), Acer (Instant View), HP (QuickWeb), Dell (Latitude ON), Lenovo (Quick Start), LG (Smart On), Sony (VAIO Quick Web Access) e outros.

À medida que nosso sistema operacional de navegador baseado em Linux decolou, a Microsoft fez a sua jogada apresentando o Windows 7 Starter por um baixo custo para netbooks, juntamente com outras táticas de negócios para combater a proliferação do Linux pelas distribuidoras. O Windows 7 passou inicializar usando um chip flash e usou técnicas de inicialização rápida patenteadas pela Splashtop. O Google também aprendeu muito com o nosso sistema operacional e lançou o Chromebook em 2011, quatro anos após a nossa inovação.

À medida que produtos como o iPhone, iPad, Android e outros dispositivos móveis surgiram, percebemos que precisávamos forjar uma nova direção, que juntasse PCs e dispositivos móveis, usando a nossa experiência de fornecimento de software de alto desempenho para encantar nossos usuários.

Apresentamos o Desktop Remoto Splashtop para iPhone e iPad, redefinindo a experiência de acesso remoto: alto desempenho com atraso zero, capaz de suportar vídeo 1080P a 30 fps (quadros por segundo).

Em maio e junho de 2011, o Desktop Remoto Splashtop venceu o Angry Birds como o aplicativo pago mais vendido na Apple AppStore e nosso produto ganhou muitos prêmios do setor.

No CES de 2012, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, apresentou o Desktop Remoto da Splashtop voltado para jogos remotos no palco principal do CES; e um jogador profissional usou um tablet NVIDIA Tegra para se conectar remotamente a um PC gamer com NVIDIA GeForce, streaming 1080p a 60 fps com latência sub-30ms via Wi-Fi. Este momento foi o precursor da onda de jogos remotos iniciada pela NVIDIA Shield, Google Stadia e outros.

Na última década, a Splashtop se tornou líder mundial em possibilitar acesso remoto fácil, seguro, confiável e acessível aos recursos de computação voltados para trabalho, aprendizado, jogos e suporte de TI, em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer dispositivo.

Na pandemia de COVID-19, a Splashtop deixou de ser apenas importante e se tornou essencial.

As restrições da pandemia de COVID-19 aos movimentos e encontros das pessoas desencadearam uma mudança rápida e dramática para o trabalho remoto e para o ensino à distância. Antes de 2020, de acordo com 451 Research, apenas 13% dos empregados trabalhavam de forma totalmente remota. Em Maio de 2020, 65% das empresas tinham estabelecido políticas de trabalho generalizado - a partir de casa.

Para muitos funcionários, estudantes, instrutores, pesquisadores, pessoal de suporte de TI e outros, essa mudança significou encontrar maneiras de acessar aplicativos de software e recursos de computação importantes e cruciais. Essa mudança levou a um enorme aumento na demanda pelas soluções Splashtop.

Exemplos de como a Splashtop ajudou na continuidade de inúmeros negócios durante a pandemia:

Docentes e estudantes de instituições de ensino superior e escolas secundárias em toda a América do Norte obtiveram acesso a recursos de laboratório de informática no campus, incluindo aplicativos de software sofisticados voltados para cursos de áreas como arquitetura, música, design de teatro, química, artes plásticas, comunicação, biologia, design de moda e educação profissional e técnica (CTE). Eles usaram Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid Pro Tools e uma gama completa de outros aplicativos de design 3D, modelagem, animação, edição de vídeo e produção musical.

Um meteorologista de notícias transmitiu suas notícias e relatórios meteorológicos de maneira totalmente remota, sem nem entrar em um estúdio de TV.

Um produtor de Hollywood e professor do curso de cinema da USC gravou filmes remotamente usando um software de acesso remoto para iPhone e Splashtop.

Centros de pesquisas clínicas realizaram pesquisas remotas para vacinas da COVID-19 e outros produtos farmacêuticos em nome das principais empresas farmacêuticas do mundo.

Splashtop tem seguido uma estratégia de negócio que valoriza tanto o crescimento como a rentabilidade.

No mundo dos investimentos, a Regra dos 40 é uma forma de avaliar as perspectivas de investimento das empresas de software. Se a soma do crescimento da receita e da margem de lucro for igual ou superior a 40, a empresa é considerada um investimento potencialmente saudável.

Splashtop tem uma taxa de crescimento de 160% e lucros de 60% para um total de 220. Isso é mais do que 5X a Regra dos 40! E temos sido lucrativos desde 2015, por isso este não é um desenvolvimento recente.

Conquistar mais de 200 na regra dos 40 nos diferencia das empresas com o status unicórnio. Estamos muito felizes e orgulhosos por termos seguido este caminho, nossas decisões foram incrivelmente assertivas a longo prazo.

Splashtop cumpre o que promete quando se trata de valores fundamentais.

Se fôssemos resumir os valores da Splashtop em uma frase, seria: Encantar nossos clientes, globalmente.

Dividindo isso em mais alguns detalhes, acreditamos nos seguintes pontos:

Satisfação do cliente. A classificação geral de satisfação dos usuários 97 da Capterra é a melhor da indústria.

Compare a Splashtop com qualquer um dos nossos concorrentes e veja a diferença. Oferecemos as melhores soluções da categoria a preços razoáveis.

Segurança, fiabilidade, e conformidade. Os nossos clientes confiam em nós para manter a sua informação sensível e privada segura. Temos mais de 10 anos de experiência a fornecer acesso remoto de alta performance e soluções de suporte remoto a mais de 30 milhões de utilizadores em centenas de milhões de sessões. Cumprimos as mais recentes normas e regulamentos de segurança, incluindo GDPR, HIPAA, SOC2 e PCI, e recentemente montamos um de peritos de grande alcance para nos guiarem no sentido de alcançarmos os nossos objectivos de segurança e conformidade cada vez mais rígidos.

Nenhuma condição de compra oculta. Sem surpresas quanto ao que estamos entregando ou quanto custa: Mantemos uma estrutura de preços consistente e estável sem aumentos anuais. Caso alguma coisa mude no modo como conduzimos o nosso negócio, nós comunicamos o ocorrido de forma clara, honesta e rápida.

Uma experiência de utilizador de alta performance. Para nós, o desempenho é muito mais do que apenas um valor de velocidade e alimentação numa folha de dados. O desempenho dos nossos produtos traduz-se directamente na capacidade dos nossos clientes de alcançarem os seus objectivos no trabalho, na escola ou no entretenimento. Construímos os nossos produtos com uma base de alto desempenho, e continuamos a inovar para continuar a melhorar as nossas métricas de desempenho.

A Splashtop deve o seu sucesso aos seus clientes.

Queremos enviar um sincero agradecimento aos nossos clientes! Adoramos ouvir todos vocês, e confiamos nos seus comentários para que possamos melhorar continuamente nossos produtos e serviços. Graças à evangelização e do apoio dos nossos clientes, nós conseguimos crescer de forma rápida e rentável.

À medida que avançamos, há uma crença generalizada de que as tendências do trabalho a partir de casa e da aprendizagem à distância continuarão mesmo após o fim das restrições pandémicas. Como exemplo, um inquérito da Gartner Inc. em Dezembro de 2020 descobriu que 90% dos líderes das empresas que responderam ao inquérito pretendem permitir o trabalho remoto pelo menos parte do tempo, mesmo depois de uma vacina COVID-19 estar disponível, e 65% reportaram que continuariam a oferecer maior flexibilidade no local, no momento e na forma como os seus empregados trabalham.

Essas previsões nos oferece a confiança de que a Splashtop continuará crescendo e prosperando como negócio por muito tempo.

Nada mal para uma empresa cofundada por quatro amigos da faculdade — que, 30 anos depois, ainda estão juntos na Splashtop.

por Mark Lee, CEO e Evangelista Chefe em Splashtop