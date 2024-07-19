Splashtop Faz Parceria com a Ingram Micro China para Levar Soluções Seguras de Acesso Remoto e Suporte aos Usuários Chineses
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HANGZHOU, China — 23 de julho de 2024 — A Splashtop, líder em soluções de acesso remoto e suporte de TI remoto, tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com a Ingram Micro China. Com a combinação da avançada tecnologia de controle remoto da Splashtop e da expertise da Ingram Micro em serviços técnicos e gestão da cadeia de suprimentos, a parceria trará soluções de acesso remoto e suporte seguras para mais usuários na China.
Ao formar parceria com a Ingram Micro, a Splashtop oferecerá aos usuários soluções seguras e eficientes de acesso remoto e suporte, permitindo que acessem e gerenciem a infraestrutura de TI de qualquer lugar e a qualquer momento. Isso fortalecerá a colaboração e o atendimento ao cliente, garantindo a segurança e a conformidade dos dados transmitidos. Espera-se que a parceria fortaleça a competitividade da Ingram Micro nos serviços digitais e ajude a Splashtop a expandir ainda mais sua presença no mercado chinês.
"Estamos muito entusiasmados por formar uma parceria estratégica com a Ingram Micro China," disse Huajiang Xu, Diretor Geral da Splashtop China. "A Ingram Micro é um distribuidor líder global de TI e esperamos que, com o apoio da Ingram Micro, as soluções de tecnologia de desktop remoto da Splashtop possam ajudar os clientes da Ingram Micro a realizar a colaboração remota globalmente e impulsionar ainda mais o crescimento de nossos negócios na China."
Cian Zhang, Presidente de Clustering de Produtos de Soluções de Armazenamento e Segurança da Ingram Micro China, declarou: "A liderança da Splashtop em trabalho remoto e segurança de dados faz dela um parceiro ideal para nós. Estamos entusiasmados com a parceria e esperamos trabalhar com a Splashtop para trazer mais inovação e valor às empresas na China".
No futuro, a Splashtop se unirá à Ingram Micro China para capacitar empresas de todos os tamanhos a prosperar na era digital e avançar em direção a um futuro digital.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para o trabalho híbrido e o suporte remoto de TI/MSP proporcionam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. O Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milh�ões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite Splashtop.com para mais informações.
Sobre a Ingram Micro
A Ingram Micro é uma empresa de tecnologia líder no ecossistema global de tecnologia da informação. Com uma presença em quase 90% da população global, desempenha um papel crucial no canal de vendas de TI a nível mundial, permitindo às empresas, desde fabricantes de tecnologia a fornecedores de serviços cloud, aceder a produtos e serviços especializados. O que o diferencia é o seu amplo alcance de mercado, diversas soluções de produtos e serviços, e a primeira plataforma de distribuição digital e inteligente do setor, a Ingram Micro Xvantage™. Visite www.ingrammicro.com para mais informações.