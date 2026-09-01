Splashtop nomeada vencedora nos Tech Cares Awards 2026 da TrustRadius pelo bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores
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O reconhecimento reflete uma cultura liderada pelos fundadores, construída em torno do apoio aos colaboradores nas diferentes fases das suas carreiras e vidas.
CUPERTINO, Calif., 1 de set. de 2026 — Splashtop Inc. anunciou hoje que foi distinguida como vencedora nos Tech Cares Awards 2026 da TrustRadius, na categoria Bem-estar e Desenvolvimento dos Colaboradores. O programa anual reconhece empresas de tecnologia B2B que, ao longo do último ano, foram além dos benefícios padrão para apoiar os seus colaboradores e comunidades, sendo que a categoria deste ano distingue organizações que criam ambientes onde as pessoas se sentem apoiadas, valorizadas e capazes de crescer tanto a nível profissional como pessoal.
A Splashtop tem sido liderada pelos seus fundadores desde que começou, há quase 20 anos, e essa história continua a moldar a forma como a empresa trata a sua própria equipa. A cultura assenta na ideia de que os colaboradores fazem o seu melhor trabalho, e permanecem durante mais tempo, quando se sentem valorizados e ligados às pessoas à sua volta. Isto reflete-se na forma como a Splashtop apoia as pessoas em diferentes fases das suas carreiras e vidas pessoais, quer estejam no início da carreira e procurem criar comunidade, quer estejam a lidar com novas responsabilidades em casa.
"Construir uma empresa a longo prazo significa criar um local de trabalho onde as pessoas têm o apoio e as oportunidades para crescer com ela," afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Queremos que os nossos colaboradores se sintam ligados às pessoas com quem trabalham, tenham recursos disponíveis quando precisam de apoio e continuem a desenvolver-se ao longo das suas carreiras. Este reconhecimento reflete a cultura que as nossas equipas construíram em conjunto."
A Splashtop apoia os colaboradores numa série de áreas de bem-estar e desenvolvimento, incluindo bem-estar físico, marcos da vida e comunidade.
Bem-estar integrado no dia de trabalho
Aulas de fitness no local, incluindo boxe, treino em circuito e Pilates, descontos em ginásios e um espaço dedicado ao exercício oferecem aos colaboradores formas de se manterem ativos sem sair do escritório. Um subsídio diário de 20 $ permite aos colaboradores fazer pedidos a partir de um menu de restaurantes locais com uma variedade de cozinhas de diferentes culturas, e as salas de pausa estão abastecidas com snacks nutritivos gratuitos para apoiar os colaboradores ao longo do dia.
Suporte ao longo dos marcos da vida
Os colaboradores podem recorrer a um conjunto de recursos concebidos para momentos e necessidades específicos das suas vidas, disponíveis sempre que essas necessidades surgem. Uma Sala de Amamentação dedicada oferece aos pais em período de amamentação um espaço privado e totalmente equipado para utilizarem no regresso ao trabalho após terem um filho. Os recursos de saúde mental vão desde meditação guiada e mindfulness até terapia, coaching e apoio especializado em saúde comportamental, para dar aos colaboradores acesso ao nível certo de cuidados para as suas circunstâncias. O reembolso de propinas e o apoio para certificações, cursos e conferências do setor dão aos colaboradores margem para continuarem a desenvolver as suas carreiras à medida que os seus objetivos evoluem. Em conjunto, estes exemplos, juntamente com recursos adicionais, refletem um esforço contínuo para responder às necessidades dos colaboradores onde quer que estejam, à medida que as suas vidas, responsabilidades e ambições mudam.
Uma cultura de pertença
A Splashtop reconhece as culturas e tradições que os seus colaboradores trazem para a empresa ao longo do ano, do Ano Novo Lunar ao Diwali, a par de eventos regulares de equipa que dão às pessoas um motivo para se ligarem fora das suas rotinas habituais de trabalho. Uma sala de convívio com pingue-pongue e noites mensais de jogos de tabuleiro acrescentam formas do dia a dia para os colegas se ligarem. Para a força de trabalho diversificada da Splashtop, essa consistência ajuda a criar um sentimento de pertença.
A Splashtop conquistou a confiança das equipas de TI e das organizações que dependem diariamente da sua tecnologia, através de consistência e dedicação. Esse mesmo princípio orienta a forma como a empresa investe na sua própria equipa.
Para obter informações sobre as oportunidades de carreira e a cultura da Splashtop, visite www.splashtop.com/about/careers.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.