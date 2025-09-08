Splashtop nomeado como um Forte Desempenhador no Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer de 2025 para Software de Desktop Remoto
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O reconhecimento reflete experiências e resultados reais de clientes para equipas de TI que avaliam software de desktop remoto.
CUPERTINO, Calif., 09 de set. 2025 – Splashtop foi reconhecido como um Forte Desempenhador no relatório Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer de 2025 para Software de Desktop Remoto. A colocação no quadrante de Forte Desempenhador significa que a Splashtop atingiu ou superou a média do mercado para a pontuação de Experiência Geral, mas está abaixo da média do mercado para Interesse e Adoção do Utilizador.
A Splashtop recebeu uma classificação geral de 4,7 de 5 estrelas e 97% de disposição para recomendar, com base em 46 avaliações elegíveis de organizações empresariais e governamentais, de acordo com as avaliações até 30 de junho de 2025.
“Acreditamos que estamos a investir para tornar o trabalho híbrido seguro e gerível para TI, combinado com uma experiência de utilizador que os funcionários adoram”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Vê-se isso no trabalho diário, seja em artistas a produzir CGI detalhado através de conexões remotas responsivas, funcionários a receber suporte rápido quando precisam, ou na gestão de endpoints que mantém os sistemas a funcionar sem interrupções para o negócio.”
Os clientes destacam consistentemente a facilidade de uso, velocidade, segurança e suporte responsivo:
"Fornece uma solução de acesso remoto empresarial segura, simplificada e rápida que reduz efetivamente os custos de gestão de TI, ao mesmo tempo que aumenta significativamente a satisfação e eficiência do utilizador no suporte remoto." Associado de TI, Bancário, Tamanho da Empresa: $50M – 250M USD.
“A fiabilidade da atribuição de computadores e o console de gestão são os melhores que já vi no mercado.” Chefe de TI, Viagens e Hospitalidade, Tamanho da Empresa: 50M - 250M USD.
"Fácil de operar, a interface é simples e fácil de entender, e as funções atendem às nossas necessidades." Gerente, Segurança de TI e Gestão de Risco, Serviços de TI, Tamanho da Empresa: 500M - 1B USD
O “Voice of the Customer” do Gartner Peer Insights é um documento que sintetiza as avaliações do Gartner Peer Insights em insights para compradores de tecnologia e serviços. Esta perspetiva agregada dos pares, juntamente com as avaliações detalhadas individuais, é complementar à pesquisa especializada do Gartner e pode desempenhar um papel fundamental no seu processo de compra. Os pares são revisores verificados de um produto ou serviço de tecnologia, que não só avaliam a oferta, mas também fornecem feedback valioso a considerar antes de tomar uma decisão de compra. À medida que as organizações escalam o trabalho híbrido seguro, a Splashtop foca-se em fornecer ferramentas práticas que melhoram a produtividade, reduzem os custos de TI e fortalecem a segurança para equipas enxutas em acesso remoto, suporte remoto e gestão de endpoints.
Para mais informações sobre as soluções premiadas de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints da Splashtop, por favor visite Splashtop.com.
Avisos
Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 29 de agosto de 2025.
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Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global líder de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho-de-qualquer-lugar. Com o sucesso do cliente como a prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes empresas, oferecendo recursos de segurança avançados, alta capacidade de processamento, suporte amplo a dispositivos e suporte ao cliente 24/5. A solução acessível escolhida por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e expandir em seus próprios termos, com planos altamente flexíveis. A Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios crescentes do panorama de TI de hoje. Visite splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.