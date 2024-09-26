A Splashtop foi nomeada Estrela em Ascensão no CybersecAsia Readers' Choice Awards 2024.
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Honrando a Inovação e o Compromisso com o Acesso Remoto Seguro e as Soluções de Suporte na Ásia-Pacífico
SINGAPURA, 26 de setembro de 2024 - A Splashtop, líder em soluções seguras de acesso remoto e suporte, foi reconhecida como uma Rising Star no prestigiado 5th CybersecAsia Readers' Choice Awards. Votados por CISOs, líderes de tecnologia e profissionais de cibersegurança, os prêmios celebram os líderes de segurança cibernética da Ásia-Pacífico por seus papéis críticos, inovações e avanços no setor. A Splashtop foi selecionada pelos leitores da CybersecAsia pela sua inovação e dedicação à segurança, permitindo que as forças de trabalho remotas e híbridas do mundo sejam produtivas.
O Rising Star Award homenageia provedores mais novos que causaram um impacto significativo no mercado de segurança cibernética da Ásia-Pacífico. A Splashtop estabeleceu-se rapidamente como um parceiro de confiança, oferecendo soluções de suporte e acesso remoto simplificadas e seguras que satisfazem as exigências crescentes dos ambientes de trabalho híbridos.
"Estamos honrados por sermos reconhecidos pelos leitores da CybersecAsia como uma Rising Star no nosso primeiro ano como nomeados", afirmou Leonard Wong, Vice-Presidente para a Ásia-Pacífico da Splashtop. "O acesso e o suporte remotos seguros, mas simplificados, são agora um aspeto obrigatório das operações comerciais. Nossa missão é simplificar a segurança para empresas de todos os tamanhos e capacitar os usuários de TI com soluções inovadoras que podem ser facilmente absorvidas em suas operações. Este prêmio valida nosso compromisso em ajudar as organizações na região Ásia-Pacífico a se adaptarem com segurança ao cenário de ameaças cibernéticas em evolução."
Victor Ng, editor-chefe da CybersecAsia, disse sobre o reconhecimento da Splashtop: "No ambiente de trabalho híbrido pós-pandemia, a Splashtop inovou para ajudar as organizações e os indivíduos a se adaptarem ao novo normal, com soluções voltadas para as necessidades de trabalho híbrido, acesso remoto e suporte".
As soluções Splashtop fornecem funcionalidades de segurança avançadas, incluindo integração de início de sessão único (SSO), autenticação multifactor, lista branca de IP e controlos de acesso granulares, permitindo às equipas de TI verificar as identidades dos utilizadores através de várias camadas de autenticação. A criptografia de ponta a ponta e a marca d'água protegem o conteúdo das sessões remotas. Para uma gestão regulamentar e de conformidade, a gravação centralizada de sessões regista automaticamente as sessões remotas em cloud, enquanto a integração SIEM permite a análise em tempo real de alertas de segurança gerados por aplicações e hardware de rede. Splashtop está em conformidade com normas de segurança globais como a ISO 27001, RGPD e SOC-2, garantindo que os dados sensíveis permanecem seguros.
O CybersecAsia Readers' Choice Awards 2024, agora em seu quinto ano, é um dos programas mais prestigiados da região, reconhecendo fornecedores de soluções de segurança cibernética excecionais. Este ano, 21 empresas foram homenageadas por suas inovações, com mais de 1.100 eleitores qualificados selecionando os vencedores de toda a Ásia-Pacífico.
À medida que as ameaças cibernéticas continuam a aumentar, a demanda por soluções de acesso remoto seguras e confiáveis tornou-se crítica. Para mais informações sobre as soluções premiadas de acesso remoto e suporte da Splashtop, visita Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com