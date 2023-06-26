Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

A Splashtop nomeada fornecedora de soluções de trabalho híbrido do ano
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O RemoteTech Breakthrough Award 2023 selecionou a Splashtop como fornecedora líder de soluções de software que permite ambientes de trabalho híbridos de alto desempenho.
CUPERTINO, Califórnia, 27 de junho de 2023 – Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, tem o orgulho de anunciar sua recente vitória no RemoteTech Breakthrough Awards de 2023, no qual a Splashtop foi nomeada Solução de Trabalho Híbrido do Ano . O distinguido prémio reconhece as melhores empresas tecnológicas, produtos e serviços do mundo que potenciam o trabalho remoto e recebeu mais de 1250 nomeações este ao redor do mundo.
Em ambientes de trabalho híbridos e remotos, o desempenho é crucial para a continuidade e rentabilidade dos negócios . O software Splashtop utiliza técnicas avançadas de compressão que minimizam os requisitos de largura de banda, garantindo conexões suaves e estáveis que proporcionam uma experiência de usuário impecável em streaming de 4K e 60fps. Isso permite que os trabalhadores remotos se conectem a estações de trabalho topo de gama e a aplicativos com uso intenso de CPU a partir de qualquer dispositivo sem sacrificar o desempenho. O software seguro da Splashtop garante acesso remoto confiável em todos os sistemas operacionais, permitindo que os usuários trabalhem perfeitamente em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, aumentando a flexibilidade das empresas e suas políticas de trazer seu próprio dispositivo (BYOD).
“O prêmio Hybrid Work Solution of the Year reconhece o compromisso da Splashtop com a inovação centrada no cliente e seu papel crucial na promoção de ambientes de trabalho híbridos eficientes e produtivos”, disse o CEO da Splashtop, Mark Lee. "Visualizamos um mundo onde a tecnologia simplifica o trabalho remoto, oferecendo soluções contínuas e orientadas para o desempenho que capacitam as pessoas a trabalhar de forma eficaz em qualquer lugar."
À medida que as empresas padronizam o trabalho híbrido, são desafiadas com a tarefa de encontrar as soluções de tecnologia certas que proporcionem um trabalho seguro e produtivo a partir de qualquer ambiente. Os vencedores deste ano foram totalmente analisados, avaliados e pontuados por um painel de jurados de peritos, que representam uma mistura de conhecimentos técnicos, empresariais, académicos e analíticos dentro da indústria tecnológica. As inscrições foram avaliadas em torno da inovação que trazem para a força de trabalho remota.
Para obter mais informações sobre as premiadas soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop, visite Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com