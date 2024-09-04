A Splashtop foi Nomeada Como uma Empresa de Forte Desempenho no Gartner Peer Insights™ Voz do Cliente para Software de Desktop Remoto
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O provedor de soluções de TI remoto obteve a classificação geral mais alta e a classificação "Disposição para recomendar" no relatório sobre Software de Desktop Remoto.
CUPERTINO, Califórnia - 4 de setembro de 2024 - A Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, anunciou hoje que foi reconhecida como Alta Performance no relatório Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer de 2024 para Software de Desktop Remoto. A colocação no quadrante de desempenho forte significa que a Splashtop atingiu ou excedeu a média do mercado para a pontuação de experiência geral.
A Splashtop alcançou uma classificação média geral de 4,8 de 5 estrelas e obteve uma classificação de 100% de "vontade de recomendar" das suas avaliações elegíveis (com base em 23 avaliações em30 de junho de 2024). Esta é a classificação geral mais elevada entre os seis fornecedores incluídos no relatório, o que acreditamos que reforça a reputação da Splashtop como um parceiro de confiança para os líderes de TI.
"As avaliações dos pares estão entre os recursos mais poderosos que os líderes de TI têm quando selecionam soluções tecnológicas," disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Quando fundamos a Splashtop, a nossa missão era criar a solução de acesso remoto mais rápida e intuitiva do mercado. Hoje, esse compromisso continua mais forte do que nunca. Estamos orgulhosos de estar representados no VOC graças às experiências positivas dos profissionais de TI que confiam na nossa plataforma todos os dias."
Os clientes classificam continuamente a Splashtop com 5/5 estrelas pela sua interface intuitiva, interoperabilidade, segurança e apoio exemplar ao cliente.
"A Splashtop destaca-se pela fiabilidade e pelas extensas opções de versões base. Experimentámos dois concorrentes da Splashtop, mas nenhum outro fornecedor tem um produto tão bom e tão fiável, com opções completas na versão base e um serviço de apoio ao cliente realmente excelente. Verdadeiramente notável nos dias de hoje." - Diretor de TI, Fabrico, EUA. cloud Arquitetura. Tamanho da empresa: 250M - 500M USD
"Amo usar a Splashtop para o meu acesso remoto. Tem uma interface GUI fácil e eu me sinto seguro usando este produto. Nós o usamos para cerca de 700 desktops em nossa empresa." - Diretor, Segurança de TI e Gestão de Riscos, Fabrico, EUA. Arquitecturas híbridas cloud e no local. Tamanho da empresa: 50M - 250M USD
"A melhor experiência de atendimento ao cliente, mãos à obra. O melhor produto para as nossas necessidades." - Líder de TI, Cuidados de Saúde e Biotecnologia. cloud Arquitetura. Tamanho da empresa: 500M - 1B USD
"Fácil de administrar e implementar numa grande quantidade de clientes" - Administrador de redes e sistemas, Retalho, Reino Unido. cloud Arquitetura. Tamanho da empresa: 50M - 250M USD
"Ótimo produto e equipe por trás dele. Representantes estão lá para minha equipe em todas as transições e necessidades." - VP, Serviços de TI, Cuidados de Saúde e Biotecnologia. Cloud Arquitetura. Tamanho da empresa:1B - 3B USD
O Gartner Peer Insights™ é uma plataforma pública que oferece avaliações verificadas de software empresarial de profissionais do setor com base em suas experiências em primeira mão. O relatório "Voz do Cliente" sintetiza essas análises em insights acionáveis para tomadores de decisão de TI, fornecendo uma perspetiva orientada por pares que complementa a pesquisa especializada do Gartner. Os revisores são verificados de forma independente pelo Gartner, garantindo que o feedback represente experiências genuínas dos tomadores de decisão de TI dentro das organizações com receitas anuais de US$ 50 milhões ou mais.
À medida que as organizações continuam a navegar pelas complexidades do trabalho remoto e da transformação digital, a Splashtop continua dedicada a fornecer ferramentas que aumentam a produtividade, reduzem as despesas gerais de TI e garantem uma segurança robusta em toda a linha. Para mais informações sobre as soluções premiadas de acesso ao ambiente de trabalho remoto e suporte remoto da Splashtop, visita Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
Avisos Legais
Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 30 de agosto de 2024.
Avaliações elegíveis: janela de elegibilidade para avaliações de 1 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2024. Apenas os fornecedores com 20 ou mais avaliações publicadas qualificadas (e 15 ou mais classificações para "Capacidades" e "Suporte/Entrega") durante o período de envio de 18 meses estão incluídos. Comentários de empresas com menos de US$ 50 milhões em receita são excluídos dessa metodologia. 23 comentários foram incluídos para Splashtop.
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