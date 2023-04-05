Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop nomeada finalista no EdTech Awards 2023
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As soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop reconhecidas pelo prémio EdTech Digest de tecnologia transformadora e inovação para a educação
Cupertino, Calif. – 29 de março de 2023 – Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho a partir de qualquer lugar, orgulha-se de anunciar que as suas soluções remotas para a educação foram selecionadas como finalistas nos EdTech Awards 2023. Os EdTech Awards da EdTech Digest são o maior programa de prémios do mundo dedicado à EdTech e reconhecem contribuições excecionais na transformação da educação através da tecnologia. A Splashtop é finalista do prémio Cool Tool na categoria de soluções de redes, tecnologias de informação (IT), conectividade ou acesso.
As soluções premiadas de acesso remoto e suporte da Splashtop oferecem uma infinidade de benefícios para as instituições educacionais que procuram melhorar a experiência dos alunos, aumentar a eficiência e melhorar a segurança. Ao aproveitar a plataforma tudo-em-um da Splashtop, as instituições educacionais podem fornecer acesso mais equitativo a recursos e tecnologia, possibilitar políticas de trabalho híbrido seguras para professores e funcionários e capacitar os profissionais de TI com as ferramentas de que precisam para gerir e apoiar as suas infraestruturas. Além disso, a Splashtop ajuda as instituições à prova de futuro ao garantir que os dados sensíveis estão protegidos contra acessos não autorizados ou ameaças cibernéticas. As soluções de suporte robustas da Splashtop também oferecem suporte amplo de dispositivos para Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook.
"Estamos honrados por sermos reconhecidos pelos prestigiados prémios EdTech”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Hoje, as instituições educativas precisam do mesmo nível de acessibilidade e desempenho para todos, independentemente da localização ou do dispositivo. As soluções de acesso remoto da Splashtop removem as barreiras digitais e físicas, proporcionando uma experiência aprimorada do aluno e acesso equitativo à forma como a educação é ministrada. "
Os Prémios EdTech foram criados em 2010 para reconhecer, reconhecer e celebrar os inovadores, líderes e tendências mais excecionais na tecnologia da educação. Os finalistas e vencedores deste ano foram estreitados do campo maior e avaliados com base em vários critérios, incluindo trabalhabilidade pedagógica, eficácia e resultados, apoio, clareza, valor e potencial.
Para saber mais sobre as premiadas soluções de suporte e acesso remoto da Splashtop, visite Splashtop.com/Education.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar uma experiência sem latência e 8K/60 fps. A Splashtop vem com funcionalidades e conformidade de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com