Splashtop lança Win8 Metro Testbed para tablets Android
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O Win8 Metro Testbed da Splashtop transforma um tablet Android em um dispositivo Windows 8 com gestos nativos do Metro UI para desenvolvedores de aplicativos e entusiastas da tecnologia
6 de Junho de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento de "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop," para Android, uma aplicação de ambiente de trabalho remoto que permite aos programadores de software e entusiastas da tecnologia simular um ambiente Windows 8 num tablet.
O Splashtop Win 8 Metro Testbed para iPad é muito popular entre desenvolvedores e usuários. Na Apple App Store, o Win8 Metro Testbed tem sido o aplicativo número um em 4 países, o aplicativo número um em arrecadação para iPad em 72 países, incluindo os EUA, Japão e China e um dos aplicativos para iPad mais vendidos nos EUA.
Agora por demanda popular, Splashtop está a fornecer uma solução de desenvolvimento para tablets Android com Android 3.1 e superior, com uma densidade de ecrã alvo de 600dpi (1280×800) e tamanhos de ecrã de sete ou dez polegadas. Usando a nova solução Win8 Metro Testbed da Splashtop, os programadores podem testar gestos de toque da Metro UI nativa num tablet Android para codificar e compilar novas aplicações no seu PC Windows.
“Em resposta à alta demanda dos fãs da Splashtop e da comunidade de desenvolvedores, fornecemos uma plataforma de desenvolvimento do Windows 8 para usuários que possuem tablets Android”, observou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Com o Windows 8 Metro, os desenvolvedores que usam iPad e Android agora podem transformar seus tablets em testbeds para avaliar gestos de toque e a funcionalidade do seu aplicativo em um ambiente Windows 8.”
Com o Win8 Metro Testbed da Splashtop para Android, os desenvolvedores de aplicativos do Windows 8 podem usar seus tablets Android para testar seus aplicativos e atualizar todos eles com os novos lançamentos do Windows 8 Preview sem haver a necessidade de comprar um tablet Windows caro.
O Win8 Metro Testbed permite gestos de toque nativos do Windows 8 Metro, incluindo a capacidade de:
Deslize da direita para ver o menu Charms
Deslize da esquerda para trocar de aplicativo
Deslize da esquerda para a direita no Internet Explorer para mover as páginas
Deslize para baixo para ver menus adicionais
Desce um item para o seleccionares
Puxe de cima para baixo para fechar um aplicativo
Deslize lentamente da esquerda para usar dois aplicativos lado a lado (“snapping”)
Deslize da esquerda para ver aplicativos em execução
Aperte para navegar por arquivos, pastas, aplicativos e dados com o Zoom Semântico
E mais
Veja um pequeno vídeo de Testbed Win8 Metro num tablet Android em https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw e no iPad em https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Sobre a Splashtop Inc.
A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.
Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.
A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.
Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .
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