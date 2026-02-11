Splashtop K.K. assegura a maior quota de mercado no mercado japonês de serviços de acesso remoto, impulsionada pela crescente procura por suporte remoto
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
A Splashtop K.K. é reconhecida como líder de mercado na região pelo segundo ano consecutivo pelo Instituto de Pesquisa Fuji Chimera, Inc.
TÓQUIO, 11 de fevereiro de 2026 – Splashtop K.K., a subsidiária em Tóquio da Splashtop Inc. e fornecedora de soluções de acesso remoto no Japão, alcançou a posição No.1 em participação de mercado* no mercado de serviços de acesso remoto do Japão, de acordo com a análise do Instituto de Pesquisa Fuji Chimera no Estudo de Pesquisa de Marketing de 2025 de Mercados Relacionados com Comunicação. Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa se classifica em primeiro lugar na pesquisa, após sua posição No.1 no ano fiscal de 2023.
Tendências no Mercado de Serviços de Acesso Remoto do Japão*
De acordo com o relatório, as receitas do mercado de serviços de acesso remoto no Japão atingiram JPY 41,2 mil milhões no ano fiscal de 2024 e prevê-se que cresçam para JPY 42,8 mil milhões no ano fiscal de 2025, representando um aumento anual de 3,9 pontos. Olhando para o futuro, espera-se que o mercado cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,2%, atingindo JPY 49,9 mil milhões até o ano fiscal de 2030.
Além da demanda constante impulsionada pelo estabelecimento de estilos de trabalho híbridos e iniciativas de planejamento de continuidade de negócios (BCP), a demanda tem aumentado nos últimos anos para casos de uso como operação remota de dispositivos e suporte remoto com o objetivo de aumentar a conscientização sobre segurança, promover a transformação digital (DX) in loco e lidar com a escassez de mão de obra — particularmente nos setores de manufatura e saúde. Como resultado, o relatório prevê a continuação da expansão do uso do acesso remoto além das aplicações tradicionais de trabalho remoto.
Alcançando o No.1 no Japão Através da Diversificação Além do Teletrabalho*
Dentro do mercado de serviços de acesso remoto japonês analisado no relatório, a Splashtop K.K. alcançou a posição No.1 em participação de receita para o ano fiscal de 2024, com uma participação de 15,8%, e espera-se que mantenha a posição de liderança novamente no ano fiscal de 2025.
Além disso, a empresa ficou em primeiro lugar no mercado de participação de usuários (ID) no ano fiscal de 2024, capturando 12,0% do mercado.
A solução Splashtop combina facilidade de uso—permitindo a implementação no mesmo dia—com preços acessíveis, ao mesmo tempo que proporciona acesso remoto seguro e de alta velocidade protegido por criptografia SSL/TLS e AES de 256 bits. Também oferece um desempenho de baixa latência suportando até 240 quadros por segundo (em ambientes 5G), juntamente com uma ampla gama de funcionalidades de gestão, como a integração de início de sessão único (SSO) e instalação centralizada em PCs dos funcionários, aumentando a conveniência tanto para administradores quanto para usuários finais.
Além disso, para atender às crescentes necessidades de gestão de terminais distribuídos e diversificados, a empresa começou a oferecer Gestão Autónoma de Terminais (AEM) no ano passado, permitindo um ambiente operacional mais integrado e unificado.
Do ano fiscal de 2024 ao ano fiscal de 2025, o crescimento da receita foi apoiado não apenas pela demanda de substituição, mas também pela adoção expandida no domínio de suporte remoto além dos casos de uso tradicionais de teletrabalho. A flexibilidade da Empresa em suportar ambientes baseados em cloud e on-premises, sua capacidade de oferecer alto desempenho a um preço competitivo e seus recursos de suporte abrangentes que reduzem a carga administrativa foram todos positivamente avaliados.
Além do trabalho remoto, a adoção está se expandindo para casos de uso de suporte remoto, como gestão de dispositivos para empresas com múltiplas localizações, sinalização digital e lojas de retalho sem pessoal. Como os custos crescentes também levaram a um aumento na troca de serviços concorrentes, a demanda por suporte remoto avançado continua a crescer. Ao melhorar ainda mais as capacidades de suporte em múltiplas dimensões, a Empresa espera manter sua participação de mercado no futuro.
"Estamos profundamente gratos aos nossos usuários, bem como aos nossos muitos revendedores e empresas parceiras, por sermos novamente reconhecidos como No.1* no mercado de serviços de acesso remoto do Japão", disse Yoshiaki Mizuno, Diretor Representante, Splashtop K.K. "Olhando para o futuro, vamos alavancar ativamente as capacidades de segurança de endpoints autônomos impulsionadas por IA para apoiar ainda mais as necessidades de segurança dos nossos clientes. Até 2027, pretendemos ser No.1 não só no mercado de acesso remoto, mas também nos mercados de suporte remoto e AEM, incluindo casos de uso, como sistemas de ponto de venda, robôs de serviço e sinalização digital."
No futuro, Splashtop K.K., com sede em Chiyoda-ku, Tóquio, continuará a fornecer uma plataforma de acesso remoto e suporte que permite a gestão segura e centralizada de diversos dispositivos e ambientes de utilização em vários setores e dimensões de empresas, apoiando as necessidades em evolução e ajudando a concretizar formas de trabalho mais flexíveis e produtivas.
Resumo de Notícias
A Splashtop K.K. classificou-se em 1.º lugar na quota de mercado de serviços de acesso remoto do Japão pelo segundo ano consecutivo, após o ano fiscal de 2023, de acordo com um estudo de mercado do Instituto de Pesquisa Fuji Chimera.
Além do trabalho híbrido e das iniciativas de BCP, a procura por acesso remoto e suporte remoto está a expandir-se—particularmente nos setores da manufatura e da saúde—impulsionada pela melhoria de segurança, DX no local e iniciativas de poupança de mão de obra. Espera-se que o uso além do trabalho remoto continue a crescer.
A procura por suporte remoto está a tornar-se cada vez mais evidente em áreas como a gestão de dispositivos para empresas multi-site, lojas não tripuladas e sinalização digital. Combinado com a troca de serviços impulsionada pela otimização de custos, prevê-se um crescimento contínuo do mercado.
Citação:
* Fonte: Fuji Chimera Research Institute, Inc. “Pesquisa de Mercado 2025 sobre Mercados Relacionados com Comunicação,” publicado em 10 de dezembro de 2025
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.