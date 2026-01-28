Splashtop e KIWONTECH anunciam parceria estratégica para fortalecer operações de TI seguras e em primeiro lugar, na cloud
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A parceria combina segurança de email com acesso remoto seguro, suporte remoto e Gestão autónoma de terminais para apoiar organizações modernas e distribuídas
SEOUL, Coreia do Sul, 28 de jan, 2026 – Splashtop, líder global em acesso remoto seguro, suporte remoto e Gestão autónoma de terminais (AEM), e KIWONTECH, fornecedor de soluções de segurança de email empresarial dedicadas a neutralizar o Comprometimento de Email Empresarial (BEC) e as crescentes ameaças de phishing, anunciaram hoje uma parceria estratégica para ajudar as organizações a reforçar a segurança e simplificar as operações em emails, terminais e ambientes de trabalho distribuídos.
Através desta parceria, a KIWONTECH oferecerá o portefólio da Splashtop como parte da sua linha de produtos, permitindo que os clientes combinem segurança avançada de email com acesso remoto seguro, suporte remoto e gestão proativa de endpoints. Juntas, as duas empresas visam simplificar como as organizações protegem comunicações, gerem dispositivos e oferecem suporte a usuários em ambientes remotos e híbridos orientados para a cloud.
"Através desta parceria com a KIWONTECH, esperamos expandir o acesso às soluções seguras de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints da Splashtop para as organizações coreanas, enquanto apoiamos os clientes na modernização das operações de TI," disse So-hyun (Kelly) Park, Chefe de Vendas da Splashtop na Coreia.
"Esta colaboração representa um marco importante na entrega de um maior valor de segurança aos nossos clientes, alinhando a expertise em segurança de email da KIWONTECH com as capacidades de conectividade segura e gestão de endpoints da Splashtop," disse Chung-han (Kevin) Kim, Vice-presidente da KIWONTECH.
As soluções Splashtop são confiadas por milhões de utilizadores em todo o mundo pela sua performance, fiabilidade e segurança de nível empresarial. Além do acesso remoto e suporte remoto, as capacidades de Gestão autónoma de terminais (AEM) do Splashtop proporcionam visibilidade contínua e automação em todos os terminais, incluindo monitorização e atualização, ajudando as equipas de TI a reduzir riscos, minimizar tempos de inatividade e operar de forma mais eficiente.
A parceria destaca um compromisso comum de apoiar operações de TI escaláveis e cloud-first em forças de trabalho remotas e híbridas. Ao combinar a conectividade segura da Splashtop e as capacidades AEM com a experiência da KIWONTECH em prevenção de ameaças de email, as organizações podem esperar uma postura de segurança aprimorada, resolução de problemas mais rápida e uma abordagem mais coordenada para gerir usuários e dispositivos.
Ao longo de 2026, a Splashtop e a KIWONTECH trabalharão estreitamente, incluindo a participação conjunta em eventos da indústria, iniciativas de co-marketing e programas colaborativos de alcance. A parceria centrar-se-á em ajudar as organizações a adotar ambientes de trabalho digitais seguros e eficientes, enquanto reduzem a complexidade operacional.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a KIWONTECH
A KIWONTECH é uma empresa de cibersegurança especializada em segurança de email corporativa e prevenção de ameaças. As suas soluções protegem organizações contra phishing, malware, ransomware, ataques de simulação e fugas de dados. Através de inovação contínua e parcerias estratégicas, a KIWONTECH está a expandir o seu ecossistema para responder às necessidades de segurança em evolução dos locais de trabalho digitais modernos.
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