Subsidiária Japonesa da Splashtop Junta-se à Comunidade do Sistema de Anime (ASC) para Apoiar a Infraestrutura de TI para Produção de Anime
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Apoiar o Crescimento Sustentável e a Competitividade Global da Indústria de Anime Japonesa
TÓQUIO – 1 de abril de 2026 — Splashtop anunciou que sua subsidiária japonesa, Splashtop K.K. (Sede: Tóquio; Presidente: Yoshiaki Mizuno), juntou-se à Comunidade do Sistema de Anime (ASC) como membro. ASC é uma associação do setor dedicada ao avanço de sistemas e infraestruturas de TI em ambientes de produção de anime.
Apoiar a Infraestrutura Digital por Trás da Indústria de Anime do Japão
A indústria japonesa de anime é uma força cultural e económica reconhecida globalmente, com forte procura internacional e fluxos de trabalho de produção digital em expansão. À medida que os estúdios modernizam os seus pipelines, a colaboração remota segura, sistemas de gestão de produção e infraestruturas de TI de alto desempenho tornaram-se críticos.
Para atender a essas demandas em evolução, Splashtop oferece soluções de acesso remoto de alta fidelidade otimizadas para fluxos de trabalho de animação moderna e ambientes de produção criativa.
A Splashtop K.K. tem vasta experiência no apoio a empresas de produção de vídeo e estúdios relacionados com anime no Japão. Ao permitir o acesso remoto seguro e fluxos de trabalho digitais flexíveis, a empresa ajudou as equipas de produção a aumentar a eficiência e a resiliência operacional.
Além disso, a Splashtop K.K. colaborou com a Wacom Co., Ltd. para desenvolver em conjunto o “Wacom Bridge,” uma funcionalidade voltada para criadores, adaptada às necessidades dos artistas digitais e profissionais de produção no mercado japonês.
Através do seu envolvimento contínuo com a indústria criativa, a Splashtop K.K. alinhou-se com a missão da ASC de promover o compartilhamento de conhecimento e colaboração nos sistemas de TI de produção de anime e juntou-se à comunidade como membro.
Comentário de Yoshiaki Mizuno, Presidente da Splashtop K.K.
“A indústria de anime do Japão é admirada mundialmente e representa um dos setores de conteúdo global mais influentes do país. O seu crescimento contínuo depende não só da excelência criativa, mas também de sistemas de produção avançados, suportados por uma infraestrutura de TI segura e fiável.
Estamos honrados em nos juntar à Comunidade do Sistema de Anime como membro. Como parceiro de longa data da indústria, colaboraremos com as partes interessadas para apoiar o desenvolvimento sustentável do anime japonês e fortalecer a sua presença global e competitividade internacional.
Reforçar o Compromisso no Japão como uma Empresa Global de Tecnologia
Como parte de uma organização tecnológica global, a Splashtop vê a colaboração com indústrias locais e comunidades profissionais como uma prioridade estratégica. Ao participar na ASC, a Splashtop K.K. pretende contribuir ainda mais para a evolução do ecossistema de produção de anime do Japão e apoiar o contínuo avanço da infraestrutura digital nas indústrias criativas.
A Splashtop continuará a capacitar organizações em todo o mundo ao reforçar o acesso digital seguro e permitir ambientes de trabalho modernos e flexíveis em vários setores.
Destaques de Notícias
A subsidiária japonesa da Splashtop, a Splashtop K.K., juntou-se à Anime System Community (ASC), uma associação da indústria focada em sistemas de TI na produção de anime.
A empresa traz experiência no apoio a estúdios de anime e empresas de produção de vídeo, incluindo o desenvolvimento conjunto do “Wacom Bridge” com a Wacom Co., Ltd.
Como parceiro a longo prazo, a Splashtop apoiará o crescimento sustentável e a competitividade global da indústria de anime japonesa.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a Comunidade do Sistema de Anime (ASC)
A Anime System Community (ASC) é uma associação industrial focada em partilhar desafios e as melhores práticas relacionadas com sistemas de TI na produção de anime. A comunidade promove a colaboração entre as partes interessadas em áreas como gestão de produção, desenvolvimento de infraestrutura e segurança.
Site oficial: https://anime-system.or.jp/