Splashtop é Verificado como um Vendedor de Confiança do TrustRadius
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A verificação de Vendedor de Confiança destaca os esforços da Splashtop em fornecer informações atualizadas sobre produtos e avaliações imparciais no TrustRadius.
CUPERTINO, CA - 17 de Março de 2025 - A Splashtop, líder em soluções de acesso remoto, suporte e gestão de TI que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, foi verificada como um Vendedor de Confiança na TrustRadius, uma plataforma de inteligência de compradores de confiança para tecnologia empresarial. A verificação de Vendedor Confiável reconhece as empresas que têm as informações mais recentes sobre produtos em seu perfil TrustRadius, participam de práticas de geração de revisão ética e se envolvem com o feedback dos clientes. "Na TrustRadius, estamos comprometidos em ajudar os compradores a tomar decisões informadas sobre tecnologia com confiança", diz Allyson Havener, CMO da TrustRadius. "O fato de a Splashtop se tornar um Vendedor de Confiança verificado demonstra a sua dedicação à geração de avaliações éticas e ao fornecimento das informações mais atualizadas sobre os produtos. Esta verificação garante aos compradores que a Splashtop cumpre consistentemente elevados padrões de integridade, capacidade de resposta e satisfação do cliente." "Damos prioridade à transparência e à integridade em todos os aspectos do nosso negócio, desde os nossos preços e práticas de renovação, ao nosso apoio ao cliente em direto e à forma como obtemos as avaliações", afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "A verificação do Trusted Seller reflete nosso compromisso em promover feedback autêntico e imparcial que ajude a comunidade de TI a tomar decisões informadas." A Splashtop obteve uma verificação de Vendedor de Confiança para as suas soluções de acesso ao ambiente de trabalho remoto e de suporte remoto, a última das quais inclui agora a adição de gestão de pontos finais, relatórios de inventário e deteção de vulnerabilidades. "Nosso roteiro de gerenciamento de endpoints e nossa visão para TI autônoma são fortemente guiados pelo feedback dos clientes, e a TrustRadius fornece uma fonte de verdade de que precisamos", continuou Lee. "Estamos tornando ferramentas poderosas mais acessíveis e escaláveis, ajudando a reduzir custos, complexidade e riscos para equipes de TI enxutas. Para fazer isso, é necessário um profundo entendimento dos desafios, necessidades e prioridades únicas de nossos clientes." A Splashtop orgulha-se de ser nomeada um Vendedor de Confiança no TrustRadius e está determinada a continuar a promover a obtenção de avaliações éticas para que os clientes e potenciais clientes tenham um espaço de confiança para partilhar e aprender sobre experiências reais dos utilizadores. Os fornecedores que recebem esta designação devem:
Cumprir critérios de volume ao obter regularmente avaliações, garantindo feedback recente sobre produtos
Divulgar a metodologia de obtenção de avaliações e o uso de incentivos
Proporcionar igualdade de oportunidades para que os utilizadores de produtos partilhem feedback honesto de forma segura
Ler todas as avaliações publicadas e responder quando necessário
Atualizar regularmente o seu perfil de produto com informações atualizadas sobre produtos.
Para obter mais informações sobre a Splashtop ou para iniciar uma avaliação gratuita, visita www.splashtop.com. Para saber o que os outros têm a dizer sobre as soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop, lê as opiniões imparciais no TrustRadius.
Sobre a Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre o TrustRadius:
O TrustRadius oferece a plataforma de inteligência de compradores mais credível, ajudando os compradores a tomar decisões com confiança com informações abrangentes e verificadas sobre produtos e conteúdo gerado por clientes. Os fornecedores de tecnologia são capacitados para contar as suas histórias únicas, envolver compradores com alta intenção e obter insights dos clientes. Fundado por empreendedores de sucesso e sediado no centro tecnológico de Austin, Texas, o TrustRadius é apoiado pelo Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.