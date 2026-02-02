Splashtop introduz codec otimizado por IA para impulsionar fluxos de trabalho remotos de alta resolução mais suaves e confiáveis
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Melhorias oferecem taxas de quadros mais altas, maior estabilidade e eficiência de largura de banda aprimorada para transmissões ao vivo, produção de mídia e trabalho remoto visualmente exigente
CUPERTINO, Calif., 3 de fevereiro de 2026 – Splashtop, líder em soluções de TI modernas para ambientes de trabalho digitais, anunciou hoje um codec otimizado por IA projetado para elevar o desempenho máximo dos fluxos de trabalho remotos de alta resolução usados em transmissões ao vivo, produção de vídeo e outros ambientes intensivos em movimento. A melhoria melhora a aparência, a sensação e a resposta das sessões remotas, oferecendo movimentos mais suaves, taxas de quadros mais altas e qualidade visual mais consistente em uma ampla gama de dispositivos e cenários de implementação.
O codec otimizado por IA da Splashtop melhora como os dados visuais são comprimidos, transmitidos e renderizados em tempo real, adaptando-se continuamente tanto às condições de rede quanto à atividade na tela. Isso ajuda a manter a estabilidade visual e a capacidade de resposta à medida que os fluxos de trabalho de produção se estendem além dos estúdios fixos para casas, locais e ambientes no local, onde o desempenho impacta diretamente tanto a precisão criativa quanto a experiência do público.
Nos testes de desempenho em sistemas com GPUs capazes, a Splashtop demonstrou clara liderança em resoluções e taxas de frames mais altas. Enquanto várias ferramentas de acesso remoto conseguiram alcançar 60 frames por segundo a 1080p, apenas a Splashtop conseguiu sustentar consistentemente 60 FPS a 4K de resolução. A Splashtop também possui suporte único para opções de taxa de frames ultra-altas, atingindo até 240 FPS, proporcionando espaço adicional para fluxos de trabalho sensíveis ao movimento e interativos onde a suavidade e a capacidade de resposta são críticas.
Em sistemas com capacidades gráficas mais limitadas, a Splashtop continuou a oferecer desempenho competitivo enquanto usava menos largura de banda em resoluções mais altas. Quando a aceleração de hardware estava disponível, a Splashtop manteve o desempenho a par com outras ferramentas enquanto consumia menos largura de banda a resolução 4K. Em cenários baseados em software, o codec otimizado por IA priorizou a eficiência, oferecendo taxas de frames quase comparáveis enquanto reduzia o uso de largura de banda, tornando o trabalho remoto de alta resolução mais prático em sistemas com restrições.
Os benefícios também se estendem para ambientes de desktop virtual e cloud. Nos testes em ambientes de desktop virtual Microsoft® Azure (AVD) com e sem aceleração de GPU, a Splashtop apresentou consistentemente taxas de fotogramas mais altas durante o uso interativo geral do que outras soluções de acesso remoto. Mesmo em cenários onde o desempenho da reprodução de vídeo converge entre as ferramentas, a Splashtop demonstrou um consumo de largura de banda significativamente menor, reforçando sua vantagem em ambientes onde a eficiência da rede é tão importante quanto a capacidade de resposta.
Por trás desses resultados está uma combinação de adaptação dinâmica da taxa de bits, priorização de conteúdo consciente das regiões ativas e técnicas de captura inteligentes que reduzem a transmissão desnecessária de dados durante fluxos de trabalho interativos. Juntas, essas otimizações permitem sess�ões remotas que parecem mais suaves, mais previsíveis e mais responsivas, especialmente nos cenários rápidos e cheios de movimento comuns na produção ao vivo e no trabalho criativo.
Esta fundação de desempenho estende-se por toda a experiência de acesso remoto de gama alta da Splashtop, suportando sessões Retina 5K, reprodução precisa de cores, áudio de alta fidelidade e entrada responsiva para fluxos de trabalho com stylus e múltiplos monitores. Juntas, estas capacidades permitem que profissionais de media e entretenimento trabalhem remotamente com a precisão visual, capacidade de resposta e controle que esperam de sistemas de produção local.
"A produção remota exige consistência sob pressão", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Seja trabalhando em estúdio, no local ou através de desktops virtuais, o desempenho tem que manter-se à altura. Nosso codec otimizado por IA foi projetado para oferecer essa fiabilidade enquanto explora os limites do que o acesso remoto pode suportar."
O codec otimizado por IA está integrado em todos os níveis da solução de acesso remoto criptografado da Splashtop e está disponível em dispositivos, sistemas operacionais e ambientes de implementação.
Para saber mais sobre as soluções de acesso remoto de alto desempenho da Splashtop, visite www.splashtop.com.
Destaques do Anúncio
O acesso remoto Splashtop com codec otimizado por IA foi construído para atender às exigências de transmissões ao vivo, produção de desportos e fluxos de trabalho de media, onde movimento suave, precisão visual e capacidade de resposta afetam diretamente a experiência do espectador.
A Splashtop mantém estáveis 60 FPS a 4K de resolução e suporta taxas de frames ultra-altas até 240 FPS, proporcionando movimentos mais suaves para transmissões ao vivo e fluxos de trabalho de produção de media.
A Splashtop mantém taxas de fotogramas mais altas durante fluxos de trabalho interativos e usa menos largura de banda em altas resoluções em comparação com outras soluções de acesso remoto.
A Splashtop oferece desempenho consistente em sistemas físicos e ambientes de desktop virtuais, equilibrando capacidade de resposta e eficiência sem exigir hardware ou redes ideais.
Divulgação
Microsoft e Microsoft Azure são marcas registadas ou marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.