Splashtop apresenta a solução de & suporte de desktop remoto de alto desempenho baseada em navegador
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Splashtop Business surpreende mais uma vez no Road Warriors e MSP/TI, expandindo o suporte para o navegador Chrome
San Jose, CA — 21 de janeiro de 2015 — A Splashtop Inc., líder mundial em computação entre dispositivos e colaboração, anuncia o suporte ao navegador Chrome no Splashtop Business. Os utilizadores, MSPs e TI podem agora desfrutar do melhor desempenho de desktop remoto Splashtop da categoria a partir do seu navegador Chrome, disponível no Windows, MAC e Linux, bem como no Chromebook. Além de fornecer o melhor desempenho de acesso remoto, o Splashtop Business é conhecido pelo seu modelo de preços econômicos a partir de um R$ 290 ano para gerenciar ou acessar computadores ilimitados.
“O Splashtop Business foi adotado por milhares de MSPs e equipe de TI. Um dos principais recursos solicitados era o suporte a navegadores, sem a necessidade de instalar nenhum cliente”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “A Splashtop possui o compromisso de oferecer o melhor desempenho, preços simples e facilidade de uso aos seus usuários.”
Dezenas de milhares de MSPs e empresas de TI já estão usando o Splashtop Business para gerenciar milhões de computadores. A Splashtop pode ser integrada a várias soluções de RMM, PSA, emissão de tickets online e helpdesk do mercado para possibilitar uma experiência perfeita para MSPs e equipes de TI. Muitas empresas usam a Splashtop para capacitar seus funcionários a acessar os recursos de computação corporativa de maneira totalmente remota.
A solução do navegador Splashtop Chrome já está disponível na Google Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch. A solução do navegador suporta conexões simultâneas. Com um simples clique da página do Splashtop Business Portal, https://my.splashtop.com, os utilizadores podem facilmente iniciar uma sessão de acesso remoto ou de suporte. Mude para o Splashtop Business hoje com um preço económico a começar em R$ 290 por utilizador e ano para gerir ou aceder a um número ilimitado de computadores: https://www.splashtop.com/business
Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração entre ecrãs, ligando smartphones, tablets, computadores, TVs e clouds. Os serviços de escrita remota da Splashtop permitem que as pessoas acedam e controlem as suas apps, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como o Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem partilha de ecrã eficaz de 1 para muitos, entre dispositivos. Mais de 20 milhões de pessoas já descarregaram produtos Splashtop das lojas de apps, e parceiros de fabrico, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador�” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite https://www.splashtop.com
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
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