A Splashtop Aumentou o Novo Negócio da Foxpass em 62% Desde a Aquisição
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Um ano após a aquisição da Foxpass, a estratégia da Splashtop foi bem sucedida na expansão da solução de gestão de acesso a identidades para novos mercados e no fornecimento de funcionalidades de segurança melhoradas aos clientes.
CUPERTINO, CA - 24 de setembro de 2024 - A Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, anunciou hoje um aumento de 62% nos novos negócios Foxpass após sua aquisição no ano passado. Foxpass cloud O RADIUS by Splashtop protege as redes Wi-Fi empresariais contra o acesso de utilizadores não autorizados e ciberataques, proporcionando aos clientes um caminho para a confiança zero e a conformidade com mandatos e regulamentos federais críticos e requisitos de seguro de cibersegurança. Depois de investir no roteiro do Foxpass, a Splashtop expandiu a solução para mercados internacionais, desenvolveu uma presença no sector da educação e lançou novas funcionalidades e integrações para aumentar o valor para os clientes do Foxpass.
Destravar o Setor da Educação
De acordo com o relatório State of Ransomware in Education de 2024 da ThreatDown, os ataques cibernéticos e de ransomware a instituições de ensino aumentaram 70% em 2023, ressaltando a importância de armar as instituições de ensino com medidas de segurança que protejam os sistemas e evitem violações. Após a aquisição da Foxpass, a Splashtop investiu no desenvolvimento de soluções que beneficiam o sector da educação, permitindo que as instituições reforcem a segurança na internet para os estudantes e cumpram os novos mandatos federais para avançar para arquitecturas de confiança zero. Essas decisões de roteiro resultaram em um surto de crescimento no setor, com as instituições de ensino respondendo por 27% do pipeline do produto atualmente.
"Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para a nossa segurança Wi-Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou isso quase sem esforço", disse Mike Good, administrador de rede da LL Schools. "Seu servidor RADIUS baseado em nuvem se integrou perfeitamente ao Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 usuários ocorreu sem problemas, como seria de esperar, e agora nossos alunos e funcionários se beneficiam de um acesso seguro incomparável. A Foxpass realmente superou nossas expectativas."
Expansão para Mercados Globais
A aquisição da Foxpass pela Splashtop foi um passo importante na visão da empresa de simplificar a segurança e a flexibilidade das operações de TI. Foxpass cloud As soluções RADIUS permitem aos administradores de TI das empresas e das médias empresas autenticar instantaneamente os utilizadores e simplificar os fluxos de trabalho através da automatização e das integrações. A solução possui certificação ISO reconhecida internacionalmente e conformidade com SOC-2 e RGPD, permitindo uma implementação global na Europa, Japão e Ásia-Pacífico. Esta expansão internacional representou um impulso de 10% no crescimento de novos negócios para a linha de negócios.
Recursos e Integrações Disponíveis
Para acomodar a sua crescente base de clientes e alinhar-se com as necessidades do mercado, Splashtop continua a investir nas capacidades do produto Foxpass cloud RADIUS, que incluem:
Controlo de Acesso Alargado para Ambientes "BYOD"Foxpass cloud O RADIUS oferece agora aos instaladores de dispositivos BYOD (bring-your-own-device) a possibilidade de alargar o controlo de acesso a dispositivos BYOD não geridos e criar uma ligação segura sem palavra-passe utilizando a autenticação baseada em certificados.
Microsoft Intune Integração—Ao integrar-se perfeitamente com Microsoft Intune, os utilizadores podem obter uma autenticação baseada em certificados através da solução PKI de Microsoft cloud ou de certificados de Foxpass, enquanto desfrutam de uma implementação e manutenção simplificadas.
Autenticação Segura—A autenticação com base em certificados sem senha e a autenticação tradicional por senha oferecem aos administradores controle eficaz sobre o acesso de usuários e dispositivos (incluindo BYOD), essencial para grandes espaços geográficos e ambientes de campus.
Design intuitivo e Interoperabilidade -A integração perfeita com os principais fornecedores de gestão de dispositivos móveis (Intune, Addigy e Jamf) e fornecedores de Single Sign-On (Okta, Google Workspace e Microsoft Azure AD) permite a configuração em apenas 10 minutos.
Integração Automatizada em Massa—O provisionamento e desprovisionamento em massa, como para novas turmas e formaturas, são simplificados, permitindo que as equipas de TI escalem de forma eficiente, sem aumento de carga de trabalho ou erros.
Segurança Robusta e Conformidade—As organizações podem atender a requisitos rigorosos de seguro de segurança cibernética para mitigar ataques cibernéticos e violações de dados e cumprir padrões como COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA e PCI.
"Navegar no cenário do ransomware e da cibersegurança pode ser um processo assustador e, num mundo remoto e híbrido em constante evolução, as organizações em todo o mundo precisam de acesso inteligente e protegido a redes Wi-Fi, pontos finais virtuais e recursos da empresa", disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. "A aquisição da Foxpass pela Splashtop e a expansão dos recursos e capacidades existentes demonstram nosso compromisso com a simplificação da segurança para organizações que navegam pelos desafios do cenário atual de ameaças cibernéticas. O nosso recente impulso demonstra que a Splashtop está a liderar o caminho para fornecer aos clientes uma oferta abrangente de acesso remoto e segurança".
Para mais informações sobre Foxpass cloud RADIUS ou as soluções de acesso ao desktop remoto e de suporte remoto da Splashtop, visita splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com.
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Laura Shubel
BIG FISH PR para Splashtop
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