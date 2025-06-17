Splashtop Expande com a Sovereign cloud Infrastructure na Austrália para Reforçar a Residência de Dados e as Conformidades de Segurança
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Novos serviços localizados capacitam os clientes australianos com soberania de dados, desempenho aprimorado e opções flexíveis de implantação.
SYDNEY, 18 de junho de 2025 – A Splashtop, um fornecedor global de soluções de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints, anunciou hoje o estabelecimento de uma infraestrutura baseada na Austrália através de uma base de dados de utilizadores dedicada para suportar a crescente procura de soberania de dados, conformidade regional e acesso remoto de alto desempenho. Este investimento estratégico permite que as organizações na Austrália utilizem os serviços da Splashtop com confiança, sabendo que os seus dados permanecem armazenados e processados localmente sob a jurisdição australiana.
A Splashtop cloud ajuda os clientes governamentais, educativos e empresariais a cumprir as normas nacionais de proteção de dados, incluindo os novos requisitos de soberania de dados ao abrigo da Lei de Privacidade de 2023. Ele também simplifica a conformidade com as principais estruturas, como o Modelo de Maturidade Essencial Oito, o Manual de Segurança da Informação (ISM), e permite a prontidão para avaliações do Programa de Avaliadores Registrados de Segurança da Informação (IRAP). A infraestrutura dedicada melhora o desempenho da ligação, apoia os esforços de conformidade e sublinha o compromisso contínuo da Splashtop em oferecer soluções flexíveis e seguras a nível global.
Para além da sua infraestrutura regional em cloud, a Splashtop oferece uma opção de implementação no local para organizações com políticas de gestão de dados mais rigorosas ou ambientes protegidos pelo ar.
"À medida que mais países tomam medidas para impor a soberania digital, estamos a investir em infra-estruturas que dão aos nossos clientes escolha e controlo", afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Essa infraestrutura localizada suporta a residência de dados e ajuda a simplificar a conformidade, dando aos clientes australianos maior tranquilidade."
"Desde o soberano cloud até ao local, a Splashtop está empenhada em ir ao encontro dos clientes onde eles se encontram técnica e geograficamente", acrescentou Leonard Wong, Vice-Presidente Regional da Splashtop. "Com nossa infraestrutura na Austrália agora ativa, estamos melhor posicionados para atender aos requisitos regionais de compras e conformidade, abrindo a porta para dar suporte a novos clientes que exigem garantias rigorosas de residência de dados."
Esta nova infraestrutura regional reforça a crescente presença global da Splashtop, incluindo as implementações existentes nos Estados Unidos, Canadá, Japão, União Europeia e agora na Austrália. O lançamento reflete a missão mais ampla da Splashtop de fornecer soluções seguras, de alto desempenho e compatíveis que se alinham com as regulamentações regionais e as expectativas dos clientes.
Para saber mais sobre Splashtop cloud soluções e on-premise, visita www.splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association(MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.