Splashtop melhora o Microsoft® Intune® e Microsoft® Entra® para proporcionar maior segurança e controlo em ambientes de trabalho híbridos
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No Microsoft IgniteTM 2025, a Splashtop apresenta a crescente adoção de soluções complementares para utilizadores da Microsoft, incluindo autenticação sem password, suporte remoto e gestão autónoma de endpoints que modernizam e protegem os ambientes híbridos.
CUPERTINO, Calif., 17 de Nov de 2025 – No evento Microsoft Ignite 2025, a Splashtop anunciou uma crescente adoção das suas soluções desenhadas para tornar o Microsoft Intune® e o Microsoft Entra® mais poderosos para ambientes de TI modernos. À medida que as organizações expandem o uso dos serviços de cloud da Microsoft, a Splashtop está a ganhar atenção como uma plataforma complementar que oferece acesso remoto, autenticação sem senha, suporte remoto e automação em tempo real de endpoints para organizações híbridas.
Estas capacidades estão alinhadas com os objetivos de confiança zero e modernização de endpoints da Microsoft. Como membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), a Splashtop trabalha juntamente com as tecnologias da Microsoft para simplificar as operações de TI e reforçar a segurança para equipas distribuídas.
Crescente Adoção Entre Usuários Microsoft
À medida que as redes cloud se expandem, as organizações que usam Microsoft para gestão central estão a recorrer à Splashtop para fortalecer a segurança híbrida e manter uma continuidade perfeita. Desde o lançamento na primavera, 42% dos clientes de suporte empresarial adotaram a gestão autónoma de endpoints (AEM) devido à sua facilidade de implementação, patch automatizado e resposta a ameaças em tempo real. A adoção da solução de autenticação de rede nativa da cloud da Splashtop, Foxpass, também cresceu 35% entre os utilizadores da Microsoft, refletindo uma demanda crescente por gestão simplificada de zero-trust para ambientes de TI modernos.
“Estamos comprometidos em ajudar a simplificar as operações de TI e a fortalecer a postura de segurança”, disse Mark Lee, CEO e Co-fundador da Splashtop. “Avançando na automação e visibilidade em ambientes Microsoft, a Splashtop oferece maior controle, contexto mais claro e a agilidade necessária para manter as operações híbridas seguras em grande escala.”
Um Companheiro Natural para a Microsoft
A Splashtop melhora o valor do Microsoft Intune, Microsoft Entra, e Microsoft Cloud PKITM, encaixando-se naturalmente nos fluxos de trabalho de TI para melhorar a visibilidade, controle, e velocidade de resposta, ao mesmo tempo que reforça os processos existentes de segurança e gestão.
Os dashboards AEM dão aos administradores uma visão clara do seu ambiente e controle em tempo real sobre cada endpoint. Eles podem ver a saúde do dispositivo, status e ameaças emergentes, e então agir imediatamente através de resposta automática ou manual. Esta visão unificada permite uma resposta rápida a ameaças de dia zero e mantém os sinais de conformidade atualizados. Isso cria uma camada de operações adaptativa que trabalha ao lado do Microsoft Intune para reduzir pontos cegos e cortar os tempos de resposta de horas para segundos.
Suporte remoto atendido e não atendido com acesso multi-técnico dá às equipas de TI a flexibilidade e o controle para colaborar e resolver problemas para qualquer tipo de dispositivo, esteja ou não um utilizador final presente. Isso possibilita que a TI facilmente suporte e proteja computadores distribuídos e dispositivos móveis que podem não estar inscritos no Intune.
As soluções de autenticação de rede nativa da cloud da Splashtop verificam utilizadores e dispositivos instantaneamente através de autenticação de rede baseada em certificados integrada com Microsoft Entra, Microsoft Intune e Microsoft Cloud PKI. Esta abordagem estende o acesso seguro e sem palavras-passe a ambientes Wi-Fi, VPN e híbridos, automatizando a gestão do ciclo de vida dos certificados em dispositivos geridos e BYOD. O resultado é uma camada de autenticação moderna, consciente da identidade, para ambientes Microsoft, que fortalece a conformidade, simplifica o onboarding e reduz os custos de TI.
Em conjunto, as soluções escaláveis da Splashtop equilibram a forte segurança e simplicidade operacional em ambientes Microsoft existentes, dando aos departamentos de TI maior visibilidade e controlo sobre os espaços de trabalho híbridos.
Momento do Cliente e Validação
“A Splashtop Autonomous Endpoint Management ajuda-nos a gerir e manter os endpoints em múltiplas localizações sem a necessidade de visitas constantes no local. Patches automáticos e atualizações garantem que os sistemas permanecem seguros e conformes com o mínimo esforço manual.” — Técnico de TI, Indústria Biotecnológica
“O que mais gosto na Splashtop Autonomous Endpoint Management é como ela cuida de tudo automaticamente sem que eu tenha que pensar nisso... É incrivelmente confiável desde que começamos a usá-lo, e o custo é razoável comparado a outras soluções empresariais.” — Gestor de TI, Indústria da Construção
“O Cloud RADIUS entrega exatamente o que precisamos: um sistema seguro de autenticação baseado em cloud que se integra com as nossas ferramentas de gestão de identidade existentes. Com sua facilidade de implementação, suporte responsivo e desempenho diário confiável, tornou-se um componente valioso da nossa segurança de rede.” — Daniel C., Diretor de Tecnologia da Informação
Benefícios Splashtop para Ecossistemas Microsoft
Visibilidade e controle em tempo real através de endpoints geridos e não geridos, garantindo conformidade e saúde do dispositivo a partir de uma visualização única.
Aceleração do patching e remediação através de automação movida por IA que mantém dispositivos Windows e macOS atualizados.
Enforcement de Confiança Zero que proporciona acesso sem atrito para utilizadores e dispositivos verificados, enquanto rejeita conexões de fontes não confiáveis.
Segurança Wi-Fi e 802.1x melhorada através do Cloud RADIUS, verificando utilizadores e dispositivos com autenticação baseada em certificado antes de conceder acesso à rede.
Autenticação sem password simplificada através da gestão automatizada de certificados para proteger conexões Wi-Fi, VPN e BYOD.
Redução das lacunas de segurança e tempo de resposta mais rápido através de monitorização contínua e remediação automatizada.
Continuidade perfeita para espaços de trabalho híbridos, quer os funcionários se conectem a partir do escritório, casa ou no campo.
Visite online para saber como pode tornar o Microsoft Intune mais poderoso com a Splashtop.
Divulgação
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra e Microsoft Ignite são marcas registadas ou marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global mais bem avaliado de soluções de acesso remoto, suporte, e gestão de endpoints autónomos que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como a prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes empresas, oferecendo funcionalidades avançadas de segurança, alta capacidade de transmissão de dados, suporte amplo a dispositivos e apoio ao cliente 24/5. A solução acessível escolhida por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e expandir nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentarem os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.