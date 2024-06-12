Splashtop Ganha Platina nos Prémios Campus Seguro 2024
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Reconhecido pela Excelência em Controlo de Acesso e Gestão Baseada na Nuvem, Reforçando a Segurança do Campus para o Ensino e as Universidades
CUPERTINO, Califórnia, 12 de junho de 2024 - A Splashtop, líder em soluções de acesso remoto e suporte remoto de TI, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento como vencedora Platinum no 2024 Secure Campus Awards. A solução Foxpass Cloud RADIUS da empresa recebeu as melhores honras na categoria Controlo de Acesso, Gestão baseada em cloud, apresentada pela Campus Security Today, uma publicação líder dedicada à segurança e proteção em campus educativos.
"Temos a honra de entregar à Splashtop o prémio Platinum", disse Ralph C. Jensen, editor-chefe da revista Security Today e da revista Campus Security Today . “No cenário educacional de hoje, a necessidade de uma segurança Wi-Fi robusta nos campi é mais crítica do que nunca. Foxpass cloud O RADIUS by Splashtop destaca-se pela sua capacidade de fornecer acesso seguro à rede que é escalável, fácil de utilizar e ajuda as instituições a cumprir as normas de seguro de cibersegurança."
Foxpass Cloud RADIUS da Splashtop fornece:
Autenticação segura: Oferece autenticação por palavra-passe sem palavra-passe baseada em certificado e tradicional, proporcionando aos administradores um controlo eficaz sobre o acesso do utilizador e do dispositivo, essencial para ambientes de campus aberto.
Design Intuitivo e Interoperabilidade: Integra-se perfeitamente com os principais fornecedores de gestão de dispositivos móveis (Intune, Addigy e Jamf) e fornecedores de Single Sign-On (Okta, Google Workspace e Microsoft Azure AD), permitindo a configuração em apenas 10 minutos.
Integração Automatizada em Massa: Simplifica o aprovisionamento e o desaprovisionamento em massa para turmas novas e graduadas, permitindo que as equipas de TI aumentem ou diminuam eficientemente para populações de estudantes flutuantes sem aumento da carga de trabalho ou erros.
Segurança Robusta e Conformidade: Mitiga ataques cibernéticos e violações de dados, suporta a conformidade com normas como COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA e PCI; ajuda as instituições de ensino a cumprir requisitos rigorosos de seguro de cibersegurança.
"Compreendemos a imensa pressão que as equipas de TI enfrentam no sector da educação para proteger as suas redes contra as ciberameaças em evolução", afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Com o Foxpass Cloud RADIUS, criámos uma solução que não só proporciona uma segurança robusta como também simplifica a gestão da rede, garantindo que as instituições de ensino se podem concentrar em proporcionar experiências de aprendizagem excepcionais."
O Cloud RADIUS foi desenvolvido pela Foxpass, uma empresa de gestão de acesso a identidades adquirida pela Splashtop em 2023, o que representou um passo importante à medida que a Splashtop desenvolve a sua oferta de acesso remoto seguro e de suporte de TI, líder no sector.
Para mais informações sobre a solução RADIUS da Splashtop, visita Splashtop.com/foxpass. Para mais informações sobre as suas premiadas soluções de acesso remoto e suporte, visite Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com