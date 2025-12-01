Splashtop ganha os Prémios Escolha do Comprador de 2026 da TrustRadius
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O pioneiro em soluções de trabalho remoto foi reconhecido pelos seus clientes pelas melhores capacidades, melhor valor pelo preço e melhor relação com o cliente.
CUPERTINO, Calif., 2 de dezembro de 2025 – Splashtop foi reconhecida como uma vencedora do prémio de Escolha do Comprador 2026 pela TrustRadius, uma empresa da HG Insights, uma plataforma de inteligência de compra para tecnologia de negócios. Este marco reflete feedback diretamente dos profissionais de TI que usam as soluções da Splashtop diariamente e avaliaram a empresa com base na experiência com o produto, qualidade do suporte e resultados do mundo real. Ser selecionada para um prémio de Escolha do Comprador demonstra que os utilizadores veem a Splashtop como uma plataforma confiável e orientada para o valor que reúne acesso remoto, suporte remoto e gestão de endpoints numa oferta consolidada.
A Splashtop teve um desempenho notável entre empresas de médio a grande porte, onde as pontuações médias chegam a 9,8, ultrapassando os fornecedores avaliados. As melhores classificações foram obtidas para facilidade de implementação, escalabilidade do produto e qualidade do suporte. Estes resultados ilustram como a Splashtop ajuda as equipas a suportar o trabalho híbrido e negócios em crescimento com soluções modernas, transparentes e orientadas para o valor.
"A Splashtop continua a oferecer valor excecional ao ajudar as organizações a manterem-se conectadas, produtivas e seguras de qualquer lugar," disse Allyson Havener, CMO, TrustRadius. "Ganhar o prémio TrustRadius Buyer’s Choice de 2026 nas categorias de Remote Support, Remote Desktop, e Gestão autónoma de terminais reflete o verdadeiro ROI que os clientes estão a experienciar. É entusiasmante ver Splashtop reconhecida por causar um impacto significativo nos seus clientes."
"Ser reconhecido diretamente pelos nossos clientes é a validação mais forte da nossa missão", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "O nosso foco é tornar mais fácil para a TI permitir e gerir de forma segura o trabalho híbrido, seja proporcionando experiências remotas sem atritos, automatizando fluxos de trabalho ou melhorando a higiene de segurança. Estes prémios dizem-nos que estamos a entregar resultados que importam e a criar uma base na qual os nossos clientes podem construir à medida que as suas necessidades evoluem."
Os clientes relatam consistentemente que a Splashtop os ajuda a operar eficientemente com equipas reduzidas, a fortalecer a postura de segurança, a reduzir a sobrecarga operacional, e a melhorar a consistência da entrega de serviços de TI.
"A Splashtop ajuda-nos a gerir e a proporcionar acesso remoto e suporte ao nosso parque de mais de 350 máquinas, uma mistura de utilizadores no local e a trabalhar a partir de casa. É um excelente produto para departamentos de TI que necessitam de acesso remoto a máquinas, com grande fiabilidade e funcionalidades, e preços justos e consistentes." – Gestor em Tecnologia da Informação, Empresa de Gestão Educacional, 201-500 empregados
Os prémios Buyer's Choice são baseados inteiramente em críticas de clientes verificados e imparciais recebidas entre 1 de janeiro de 2025 e 17 de outubro de 2025. Durante o processo de avaliação, os revisores são questionados se os produtos e as suas equipas de suporte correspondem às expectativas e se comprariam o produto novamente. Os produtos elegíveis são avaliados como os melhores em capacidades, valor pelo preço e relação com o cliente.
Para saber mais sobre as soluções premiadas da Splashtop, visita www.splashtop.com ou lê avaliações diretamente de outros profissionais de TI em www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews
Resumo de Notícias
Splashtop recebe os Prémios Escolha do Comprador, demonstrando ROI mensurável para soluções de acesso remoto, suporte e gestão de endpoints que melhoram a eficiência e fortalecem a postura de segurança.
Os clientes classificaram a Splashtop altamente pela sua implementação rápida, forte escalabilidade e suporte confiável, especialmente entre as TI de mercado médio.
Splashtop reconhecido pelo seu desempenho de topo em remote support, remote desktop, e Gestão autónoma de terminais, refletindo uma elevada satisfação com as capacidades unificadas de operações de TI.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre TrustRadius
TrustRadius, uma empresa da HG Insights, é uma plataforma de inteligência de compra para tecnologia de negócios. TrustRadius permite que os compradores tomem decisões com confiança através de informações abrangentes de produtos, perceções detalhadas de clientes e avaliações, e conversas entre pares. Na plataforma TrustRadius, marcas de tecnologia podem captar e ativar a voz autêntica dos clientes para ajudar a melhorar os seus produtos, criar confiança com potenciais clientes e envolver compradores no mercado para melhorar o ROI.