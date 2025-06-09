Splashtop Ganha o Prémio Top Rated 2025 da TrustRadius
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Reconhecido como líder nas categorias Suporte Remoto, Gerenciamento Unificado de Endpoints, Monitoramento e Gerenciamento Remoto e Acesso Remoto.
CUPERTINO, CA - Jun. 10, 2025 - A Splashtop ganhou o prémio TrustRadius Top Rated Award pelo 4º ano consecutivo, reafirmando a sua reputação de fornecer soluções de TI de alto valor e que colocam o cliente em primeiro lugar. O TrustRadius é um site líder em avaliações de tecnologia empresarial, e seu prêmio Top Rated reconhece o melhor software que recebe consistentemente feedback excecional sobre desempenho, confiabilidade e satisfação do usuário. A Splashtop obteve as melhores notas em quatro categorias críticas: Suporte Remoto, Monitoramento e Gerenciamento Remoto (RMM), Gerenciamento Unificado de Endpoint (UEM) e Acesso Remoto.
"Celebramos produtos que consistentemente recebem elogios onde é mais importante: de seus clientes", diz Allyson Havener, CMO da TrustRadius. "O fato de a Splashtop ter ganho um prémio Top Rated em todas as suas categorias reflecte a sua experiência de utilizador intuitiva e o excelente apoio ao cliente. A Splashtop está claramente empenhada em tornar as equipas de TI mais eficientes, seguras e sem stress."
Conhecida pelo suporte remoto intuitivo e fácil de utilizar e agora pelas soluções de gestão de terminais, a Splashtop permite que as equipas de TI façam mais com recursos limitados. Suas soluções agilizam fluxos de trabalho automatizando tarefas de rotina, fornecendo insights acionáveis e facilitando a resolução rápida e eficiente de problemas de TI.
Os clientes experimentam uma implantação perfeita, desde a avaliação até a compra, apoiada em cada etapa do caminho por especialistas em produtos ao vivo experientes e amigáveis. A Splashtop simplifica as funções críticas de TI, monitorizando o estado dos dispositivos a partir de um painel de controlo personalizável, com a capacidade de enviar patches e atualizações de software instantaneamente e em escala para Windows, MacOS e aplicações de terceiros. As equipas de TI podem ter visibilidade e controlo sobre grandes populações, ao mesmo tempo que fornecem suporte remoto centralizado a funcionários e dispositivos IoT.
"Na Splashtop, a experiência do cliente orienta todas as decisões que tomamos, desde a conceção do produto até à forma como apoiamos os nossos utilizadores," disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Ganhar este prêmio nos diz que estamos fazendo as escolhas certas, capacitando as equipes de TI para serem mais eficientes, eficazes e confiantes em suas funções."
Com um trScore de 8,7 em 10 e 30 avaliações verificadas durante o período do prémio, a Splashtop é reconhecido pelos clientes como um dos melhores jogadores nas suas categorias de software. Aqui está o que é preciso para ganhar:
Os produtos Recency devem ter 10+ avaliações novas ou atualizadas nos últimos 12 meses
Relevância – os produtos devem receber pelo menos 0,5% do volume de tráfego nessa categoria
Classificação – os produtos devem ter pelo menos quatro estrelas com um trScore de 7,5 ou superior
Para saber mais sobre as soluções premiadas da Splashtop e o seu compromisso com a experiência do cliente, visita www.splashtop.com. Para ler opiniões imparciais sobre a Splashtop, visita www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a TrustRadius:
A TrustRadius é uma plataforma de inteligência do comprador para tecnologia empresarial. Permitimos que os compradores tomem decisões confiantes, através de informações abrangentes sobre o produto, insights aprofundados do cliente e conversas entre pares. Ajudamos as marcas de tecnologia a captar e ativar a voz autêntica dos clientes para melhorar os seus produtos, construir confiança com os clientes potenciais e envolver os compradores no mercado para melhorar o ROI. Fundada por empreendedores de sucesso e sediada no centro tecnológico de Austin, Texas, a TrustRadius é apoiada pelo Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.