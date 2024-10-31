Splashtop Ganha Prémios de Escolha do Comprador 2025 da TrustRadius
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Reconhecido pelos seus clientes pelas melhores capacidades, melhor valor pelo preço e melhor relação com o cliente.
CUPERTINO, Calif., 1 de novembro de 2024 – Splashtop, um líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, anunciou hoje o seu reconhecimento nos Prémios Escolha do Comprador 2025 da TrustRadius, vencendo nas categorias de Remote Desktop e Remote Support. Estes prémios prestigiosos são baseados exclusivamente no feedback dos utilizadores e nas pontuações de satisfação. O algoritmo proprietário trScore combina recomendações de utilizadores com pontuações específicas de funcionalidades como usabilidade, criação de painéis e suporte. Splashtop alcançou um trScore de 8.7 em 10, refletindo uma forte satisfação dos clientes em áreas essenciais como fiabilidade, facilidade de uso e suporte ao cliente.
Os clientes elogiam a sua simplicidade, segurança e desempenho excecional. Com a Splashtop, os trabalhadores remotos podem aceder facilmente a grandes quantidades de dados, ficheiros gráficos e aplicações que exigem muitos recursos sem sacrificar o desempenho. Permissões granulares permitem que a TI controle o acesso com base nas suas políticas. Eles podem suportar perfeitamente os utilizadores finais em qualquer dispositivo, incluindo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Todos os inícios de sessão são encriptados e passam por autenticação obrigatória de dispositivos. A Splashtop tornou-se uma escolha de confiança em todo o mundo ao simplificar o trabalho remoto e permitir que as organizações alcancem mais com menos recursos.
“É uma honra receber este reconhecimento da TrustRadius, e estou grato aos nossos clientes pelo seu apoio e confiança contínuos”, afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Confiamos no feedback deles para tornar os nossos produtos ainda melhores. Desde a nossa fundação, temos-nos concentrado em disponibilizar soluções de trabalho remoto simples, fiáveis e seguras que são fáceis de experimentar, comprar e usar. Queremos simplificar a TI e a segurança para os nossos clientes, para que se possam concentrar no crescimento dos seus negócios.”
Ouça de utilizadores verificados que recomendam Splashtop:
"Sou um departamento de TI de uma só pessoa a dar suporte a mais de 400 utilizadores finais. Este produto poupa-me INÚMERAS horas a conduzir entre concessionárias para "resolver" problemas menores. Superou em muito o produto de [um concorrente] e por menos dinheiro. A instalação do cliente é fácil. A interface do painel de controlo é perfeita. Permitir que outros utilizadores acedam apenas a um PC específico é ótimo. O produto Splashtop é perfeito para as nossas necessidades e tem um preço muito razoável. Não vejo qualquer razão para sequer considerarmos outra solução." – Diretor de TI na Indústria Automóvel, 201-500 empregados
“O Departamento de TI consiste apenas em mim, por isso ter uma solução tão simples como esta tem sido um alívio incrível. A Splashtop permitiu que os meus utilizadores trabalhassem a partir de casa, o que foi extremamente útil e oportuno durante uma recente tempestade tropical. A nossa cidade não pode parar, por isso permitir que os chefes de departamento trabalhem em segurança a partir das suas casas foi crucial para manter a cidade em funcionamento. Para qualquer organização que procura uma solução de desktop remoto de fácil administração, talvez acesso remoto para funcionários, ou para suporte de TI remoto, eu diria para não procurar mais além da Splashtop.” – Administrador em Tecnologia da Informação numa Empresa de Administração Governamental, 51-200 funcionários
“Usamos a Splashtop em toda a nossa empresa para suporte remoto, principalmente assistido, mas instalámos o streamer em todos os dispositivos para acomodar suporte não assistido. Permite-nos suportar/atualizar dispositivos facilmente.
Tendo usado o software por mais de 2 anos, ele atendeu às nossas necessidades à medida que expandimos de 50 para 200 endpoints. – Gestor de Rede & Infraestrutura na indústria de Saúde, Bem-Estar e Fitness, 201-500 empregados
"As soluções de desktop remoto e suporte da Splashtop a ganhar o TrustRadius Buyer’s Choice Award reflete o seu valor em permitir acesso remoto seguro e fiável para empresas em todo o mundo," disse Allyson Havener, SVP de Marketing e Comunidade na TrustRadius. "Este prémio, impulsionado por avaliações de clientes verificadas, destaca como a Splashtop capacita as organizações a apoiar equipas e clientes de forma perfeita, independentemente de onde estejam. Parabéns Splashtop pelo seu compromisso com a facilidade de uso, segurança e satisfação do cliente nos ambientes de trabalho cada vez mais flexíveis de hoje."
Os Buyer's Choice Awards são baseados inteiramente em avaliações de clientes verificadas e imparciais, e foram selecionados como tendo as melhores capacidades, valor pelo preço e relações com o cliente.
Durante o processo de avaliação, os revisores são questionados se os produtos e as suas equipas de suporte correspondem às expectativas, e se comprariam o produto novamente. Estas respostas determinam se um produto é escolhido como o melhor nas três áreas-chave: capacidades, valor pelo preço e relacionamento com o cliente.
Para mais informações sobre as soluções premiadas de acesso remoto a desktops e suporte remoto da Splashtop, por favor visite Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
Sobre a TrustRadius
A TrustRadius é uma plataforma de inteligência do comprador para tecnologia empresarial. Permitimos que os compradores tomem decisões confiantes, através de informações abrangentes sobre o produto, insights aprofundados do cliente e conversas entre pares. Ajudamos as marcas de tecnologia a captar e ativar a voz autêntica dos clientes para melhorar os seus produtos, construir confiança com os clientes potenciais e envolver os compradores no mercado para melhorar o ROI. Fundada por empreendedores de sucesso e sediada no centro tecnológico de Austin, Texas, a TrustRadius é apoiada pelo Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.