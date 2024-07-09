A Splashtop está se Aproximando de um Crescimento de 5x nos Setores de Cuidados com a Saúde e Farmacêutico.
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Crescimento do Negócio Atribuído à Crescente Demanda por Soluções de Acesso Remoto e Suporte Remoto de TI em Ambientes Hospitalares e Laboratórios Digitais.
CUPERTINO, Califórnia, 10 de julho de 2024 - A Splashtop, líder em soluções seguras de acesso remoto e suporte de TI, anunciou hoje um marco de crescimento de 492% nos setores de saúde e farmacêutico ano a ano. O crescimento é impulsionado pela adoção expandida da Splashtop, onde ambientes de laboratório digital em rápida evolução e ameaças contínuas de cibersegurança, necessitam de uma solução integrada, segura e abrangente para acesso remoto e suporte.
" Desenvolvedores farmacêuticos e profissionais médicos estão focados em melhorar a saúde dos pacientes e avançar na pesquisa. As equipas de TI desempenham um papel fundamental na proteção dos dados dos doentes e na integridade da pesquisa," disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. " A nossa capacidade de satisfazer as exigências de alto risco dos seus ambientes apoiou o nosso crescimento neste espaço. "
Com a mudança explosiva para laboratórios digitais para desenvolvimento de medicamentos, ensaios clínicos descentralizados e colaboração multi-campus, o acesso contínuo para usuários autorizados é essencial. A Splashtop permite um acesso fiável e flexível a software e equipamento especializado para médicos, técnicos e investigadores que trabalham remotamente. Para hospitais, o Splashtop fornece aos médicos acesso remoto de alta resolução aos registros de pacientes, imagens e arquivos dentro dos sistemas de Registros Eletrônicos de Saúde (RES), economizando tempo e melhorando o cuidado ao paciente.
A Splashtop fornece ao TI uma escalabilidade e implementação fácil em ambientes grandes e distribuídos, suportando mais de 200.000 dispositivos. As equipes de TI podem equilibrar a gestão segura com o acesso conveniente, oferecendo suporte sob demanda e simplificando a gestão de endpoints, garantindo acesso contínuo e ininterrupto aos dados para pesquisadores e profissionais médicos.
Principais Benefícios para o Setor de Saúde
Confiabilidade e Desempenho: Acesso em tempo real a dispositivos e dados de laboratório, com altas taxas de atualização e precisão de vídeo crítica para tarefas como análise de imagens que requerem precisão.
Facilidade de Uso: Interface intuitiva que garante uma rápida adoção pelos utilizadores finais enquanto os seus fluxos de trabalho de back-end para TI simplificam o suporte aos utilizadores e endpoints. Vários usuários podem aceder e colaborar no mesmo sistema, otimizando recursos.
Segurança e Conformidade: Conformidade com as normas globais de proteção de dados, incluindo ISO 21007, RGPD e SOC 2, com suporte para regulamentos do lado do cliente, incluindo HIPAA e PCI. As funcionalidades do produto protegem os dados sensíveis através de início de sessão único (SSO), controles de acesso granulares e encriptação de ponta a ponta.
Custo-Benefício: As soluções da Splashtop são abrangentes e económicas, reduzindo substancialmente os custos relativos.
" A colaboração com os nossos clientes está no centro da nossa estratégia de crescimento, " disse Lee. " Trabalhamos lado a lado para compreender as suas necessidades em evolução neste espaço dinâmico e pretendemos ser parceiros de confiança na sua jornada. "
Citações de clientes:
“Precisávamos de uma solução global segura e escalável para acesso remoto a computadores de instrumentos de laboratório para os nossos cientistas. O produto e equipa da Splashtop são excepcionais. Absolutamente emocionado com a nossa seleção. " — Gestor de TI, Especialista em Soluções, Saúde e Biotecnologia ($30B + USD)
"Precisamos de uma ferramenta de software remoto que permita gerenciar permissões granulares de usuário/grupo sem a complexidade das opções administrativas tradicionais de um RMM." A Splashtop é excelente, pois é simples para os usuários finais aprenderem e aplicarem nas suas tarefas diárias e é muito fácil para nós administrarmos e implementarmos. A Splashtop funciona muito bem e o seu suporte é sempre de primeira qualidade." — Administrador do Sistema, Saúde e Biotecnologia ($500M- 1B USD)
" A Splashtop oferece a melhor experiência de atendimento ao cliente, sem dúvida, e o melhor produto para as nossas necessidades." Eles foram além para resolver todos os problemas. Consertaram qualquer problema sem hesitação. Realmente um grupo excepcional de pessoas com quem tivemos a oportunidade de trabalhar. Adorei poder apresentar novas ideias a eles e ver como as colocaram em prática. — Líder de TI, Saúde e Biotecnologia (500 milhões a 1 bilhão de USD)
" Grande produto e equipa por trás dele. Os representantes estão lá para a minha equipa em todas as transições e necessidades. Posso sempre ir à minha equipa ST com coisas que se tornaram um fardo óbvio para a minha equipa e eles estão lá para ajudar a encontrar uma solução.” — VP, Serviços de TI, Saúde e Biotecnologia ($1B — 3BUSD)
Para ter mais informações sobre as soluções premiadas de acesso remoto e suporte da Splashtop, ou para iniciar uma avaliação gratuita, visita Splashtop.com.
Sobre Splashtop
Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar uma qualidade 4K HD, suporte a vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. A Splashtop vem com funcionalidades de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo as de 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com