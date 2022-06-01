Splashtop anuncia parceria estratégica com redes e-JAN para fornecer solução integrada de acesso remoto seguro às empresas
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Splashtop para CACHATTO capacita seus funcionários a trabalhar remotamente em qualquer lugar, a qualquer momento
San Jose, CA - 31 de Maio de 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração cruzados de alto desempenho, anuncia a sua parceria estratégica com a e-Jan Networks Co., o fornecedor líder de soluções de acesso remoto móvel seguro para empresas japonesas.
As 800 principais empresas do Japão são clientes da solução líder de acesso remoto CACHATTO, desenvolvido pela e-Jan Networks. O Splashtop para CACHATTO estará disponível como uma solução de desktop integrada no verão de 2016.
"Estamos entusiasmados por fazer uma parceria com o e-Jan para fornecer uma solução bem integrada para proporcionar um poderoso espaço de trabalho unificado às empresas", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Habilitar os teletrabalhadores é uma iniciativa valiosa para aumentar a produtividade da força de trabalho".
Após essa integração, os clientes CACHATTO poderão fazer login em suas contas existentes e desfrutar de uma solução de desktop remoto de alto desempenho. Nenhum dado corporativo é baixado no terminal remoto, mantendo assim o mais alto nível de segurança e controle de dados. O Splashtop para CACHATTO será apresentado na “Information Security Expo”, no Japão, em maio.
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Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da sua classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e cloud. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
e www.mirroring360.com. Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Sobre a e-Jan Networks
e-Jan Networks Co. foi criada em Março de 2000 como a primeira empresa de investimento de risco da Toray Industries, Inc. A e-Jan Networks tem a visão de permitir o acesso remoto seguro a partir de qualquer terminal, em qualquer lugar, criando um "Universal Workplace" para empresas. CACHATTO tem sido a principal solução de acesso remoto seguro para as maiores empresas do Japão.
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Contato de Mídia
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com