A Splashtop anuncia parceria com a SysAid para estender o suporte remoto seguro a fluxos de trabalho ITSM orientados por IA
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A integração permite que o SysAid Copilot inicie o suporte remoto da Splashtop utilizando inteligência artificial em tickets e ativos.
CUPERTINO, Califórnia – 23 de março de 2026 — Splashtop, um líder global em acesso remoto seguro e suporte, anunciou hoje uma parceria com a SysAid, um fornecedor líder de soluções de Gestão de Serviços de TI (ITSM) e Enterprise baseadas em IA. Através desta parceria, a tecnologia de suporte remoto da Splashtop é integrada na plataforma SysAid, ampliando as capacidades para as equipas de TI e permitindo uma resolução de problemas mais rápida e eficiente.
A integração com o SysAid Copilot permite que os técnicos iniciem sessões de suporte remoto seguras, assistidas e não assistidas, diretamente a partir dos tickets do service desk SysAid, eliminando a necessidade de mudar de ferramentas ou fluxos de trabalho. Ao combinar as capacidades de acesso remoto de alto desempenho e nível empresarial da Splashtop com a abordagem nativa de IA da SysAid para a gestão de serviços, as equipas de TI ganham uma maneira mais fluida de diagnosticar, aceder e resolver problemas enquanto mantêm a visibilidade operacional, o controlo administrativo e uma forte segurança ao longo do ciclo de suporte.
O suporte remoto da Splashtop é iniciado através de fluxos de trabalho orientados por IA, orquestrados pelo SysAid Copilot dentro do service desk. Utilizando IA, o SysAid pode reconhecer o dispositivo afetado diretamente a partir do contexto do ticket ou identificá-lo através do Asset Manager orientado por IA quando os detalhes estão em falta. Com o tempo, o Copilot aprende com tickets anteriores para sugerir automaticamente suporte remoto e gerar um link de conexão segura, eliminando etapas manuais e ajudando as equipas de TI a reduzir o tempo médio de resolução (MTTR) e a melhorar a satisfação do cliente (CSAT).
"As plataformas de software em todo o ecossistema de TI dependem de conectividade remota confiável para apoiar seus clientes," disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. O service desk da SysAid, impulsionado por IA, representa uma evolução importante na forma como as equipas de TI operam. Ao integrar o acesso remoto de alto desempenho da Splashtop nesses fluxos de trabalho, ajudamos as organizações a conectar-se mais rapidamente aos dispositivos, reduzir o esforço manual e resolver problemas de forma mais eficaz."
"Os nossos clientes confiam na SysAid para ajudar as equipas de TI a trabalharem de forma mais eficiente, prestar um melhor serviço e apoiar os colaboradores em qualquer lugar," disse Avi Kedmi, CEO da SysAid. "Integrar a tecnologia de acesso remoto da Splashtop permite-nos expandir essas capacidades com uma conectividade rápida e segura dos dispositivos, para que as equipas de TI possam manter o trabalho em andamento sem interrupções."
Com a integração do AI SysAid com o Splashtop, as equipas de TI podem:
Iniciar sessões de suporte remoto seguras diretamente a partir dos tickets SysAid com um clique, incluindo o acesso a dispositivos quando nenhum utilizador está presente
Dê suporte a ambientes multiplataforma para desktops, portáteis, tablets e dispositivos móveis, incluindo dispositivos Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebook.
Entregue sessões remotas de alto desempenho otimizadas para baixa latência, altas taxas de frames e controle responsivo para fornecer suporte em tempo real.
Mantenha segurança e conformidade de nível empresarial, incluindo encriptação de ponta a ponta, controlos de acesso baseados em funções, SSO e alinhamento com SOC 2, ISO e RGPD
A integração SysAid–Splashtop está geralmente disponível para os clientes SysAid hoje.
Para mais informações, visite aqui.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a SysAid
SysAid está em uma missão para libertar organizações, colocando a IA a trabalhar para elas e suas equipes. Construída sobre uma robusta plataforma ITSM, a Agentic AI da SysAid adiciona uma poderosa camada operacional à TI, automatizando tarefas repetitivas e libertando as equipes do trabalho reativo. Os Agentes de IA tomam a primeira ação, permitindo que os profissionais de TI intervenham apenas quando realmente necessário, possibilitando o foco na otimização, inovação e desafios estratégicos. As organizações podem estar operacionais em semanas, com um rápido processo de integração e sem a necessidade de migrações pesadas. A IA da SysAid é projetada especificamente para TI, oferecendo segurança e governança desde o início, juntamente com um suporte premiado para garantir o sucesso a longo prazo. Com mais de 5.000 clientes, a SysAid faz parcerias com organizações que vão de pequenas empresas a empresas da Fortune 500 em mais de 140 países. Para mais informações, visite www.sysaid.com