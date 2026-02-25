A Splashtop anuncia integração com a plataforma CrowdStrike Falcon
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CUPERTINO, Califórnia – 25 de fevereiro de 2026 – Splashtop® anunciou hoje uma integração com a plataforma CrowdStrike Falcon® que ajuda as organizações a simplificar as operações de segurança de endpoints em ambientes Windows. Com o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), as organizações podem suportar a implementação baseada em políticas do sensor Falcon e ganhar visibilidade operacional, enquanto a CrowdStrike oferece deteção, investigação e resposta de endpoints nativa em IA.
Splashtop fornece informações de estado de endpoint de alto nível, incluindo instalação de sensores e estado de proteção, com a capacidade de direcionar diretamente para a consola CrowdStrike Falcon quando é necessária uma investigação ou remediação mais aprofundada.
A integração mantém limites claros entre as plataformas. A CrowdStrike oferece segurança de endpoint, inteligência contra ameaças e capacidades de resposta dentro da plataforma Falcon, enquanto a Splashtop fornece uma camada operacional para implementação de endpoints, visibilidade e acesso remoto seguro quando é necessária ação.
"À medida que os ambientes de endpoints se tornam mais distribuídos, os clientes procuram uma melhor coordenação entre as operações de TI e as equipas de segurança", disse Mark Lee, Chief Executive Officer da Splashtop. "A nossa integração com a plataforma CrowdStrike Falcon ajuda a simplificar as operações de endpoints, ao mesmo tempo que preserva os fluxos de trabalho de investigação e resposta de segurança estabelecidos."
A integração está disponível hoje. Para saber mais sobre o Splashtop Autonomous Endpoint Management com CrowdStrike, visite www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.