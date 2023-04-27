Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop e Pax8 formam parceria para oferecer soluções de suporte e acesso remoto simplificado aos MSPs
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DENVER, CO (27 de abril de 2023) — A Pax8, o principal marketplace de cloud, anunciou hoje a disponibilidade global do seu novo fornecedor de operações, Splashtop, através do Pax8 Marketplace. As soluções económicas e poderosas de acesso remoto, suporte e monitorização e gestão de endpoints do Splashtop capacitam os Provedores de Serviços Geridos (MSPs) a simplificar a eficiência e a capacidade de resposta para qualquer cliente, dispositivo, aplicação ou localização. Além disso, os MSPs podem criar novos fluxos de receita ao revender as soluções de trabalho remoto aos clientes.
“A parceria da Pax8 e da Splashtop representa uma sinergia de inovação e excelência, onde a tecnologia de ponta encontra o serviço de atendimento ao cliente inigualável para oferecer uma experiência de utilização excepcional e fornecer soluções seguras, escaláveis e fiáveis para os nossos parceiros e seus clientes”, disse Nikki Meyer, CVP de Vendor Alliances da Pax8. “Estamos entusiasmados por ter um fornecedor líder como a Splashtop se juntar ao nosso marketplace de cloud de classe mundial.”
Mais de 30 milhões de usuários, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, aproveitaram os produtos Splashtop no mundo desde 2006. As ferramentas e recursos de produtividade da empresa facilitam as tarefas do dia a dia no que toca a alcançar alta produtividade enquanto trabalha a partir de qualquer lugar.
“Estamos entusiasmados por sermos o fornecedor exclusivo a trazer produtos para trabalho a partir de casa e de gestão e suporte remoto a pedido para os MSPs através do Pax8 Marketplace”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Flexibilidade e eficiência na gestão remota de TI são uma oferta-chave no mundo híbrido. As nossas soluções permitem que os fornecedores e os seus clientes trabalhem em segurança a partir de qualquer dispositivo para garantir que as operações permanecem suaves e consistentes.”
Os destaques das ofertas da Splashtop incluem:
Driver de receitas: as soluções versáteis, acessíveis e personalizáveis da Splashtop para trabalho híbrido e remoto oferecem uma oportunidade valiosa de revenda e um novo fluxo de receitas para MSPs.
Uma solução, muitos usos: a Splashtop fornece tudo o que os MSPs precisam para gerenciar e monitorar endpoints, incluindo alertas personalizados, atualizações do Windows, comando remoto, inventário do sistema, logs de eventos, 1-para-muitos e muito mais.
Capacidades a pedido: as funcionalidades do centro de assistência a pedido permitem o suporte de TI para os funcionários e dispositivos assistidos em qualquer lugar, sem qualquer instalação anterior.
Configuração e migração fáceis: os MSPs podem migrar para a Splashtop ou implementar a tecnologia para endpoints não assistidos em minutos.
Integrações do ecossistema de TI: A Splashtop oferece integrações sem falhas com as plataformas mais populares usadas pelos MSPs, incluindo Datto, Autotask, Bitdefender, Aera, NinjaOne, NatalIk, ServiceNow, Jira, Avanti e muito mais.
Segurança e conformidade: a infraestrutura segura, a prevenção de intrusões e os vários recursos de segurança da Splashtop mantêm os dados seguros. A Splashtop suporta a integração com single sign-on (SSO), é compatível com SOC 2 e suporta várias regulamentações e normas do setor, incluindo a HIPAA.
Para saber mais sobre a Pax8 e a Splashtop, visite www.pax8.com.
Sobre a Pax8
A Pax8 é o marketplace de cloud favorito do mundo para os profissionais de TI comprarem, venderem e gerirem as melhores soluções tecnológicas da categoria. Pioneira no futuro dos negócios modernos, a Pax8 cloud habilitou mais de 400.000 empresas através dos seus parceiros de canal e processa um milhão de transações mensais. A tecnologia premiada da Pax8 permite que os provedores de serviços geridos (MSPs) acelerem o crescimento, aumentem a eficiência e reduzam o risco para que os seus negócios possam prosperar. A empresa inovadora entrou na classificação da Inc. 5000 por cinco anos seguidos. Junte-se à revolução em pax8.com.
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Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam e agilizam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para o trabalho flexível, a aprendizagem e o suporte de TI proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. A Splashtop oferece alto desempenho com qualidade de 4K a 60 fps; recursos e conformidade de segurança avançados; um aplicativo para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operacionais; e suporte global instantâneo com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
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Contato de Mídia Pax8:
Melissa Gallegos, Diretora de Comunicações