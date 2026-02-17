Splashtop e Leader unem forças para expandir o acesso remoto seguro, suporte e gestão autónoma de endpoints na Austrália
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A colaboração oferece soluções de trabalho remoto e gestão de TI com alto desempenho e segurança, apoiadas por infraestrutura soberana e expertise local.
SYDNEY, 18 de fevereiro de 2026 – Splashtop, uma líder global em soluções modernas de TI para ambientes de trabalho digitais, e Leader, um distribuidor de IT&C 100% australiano de confiança na região, anunciaram hoje uma colaboração estratégica para proporcionar maior valor, segurança aprimorada e operações de TI autônomas a organizações em toda a Austrália.
Através desta colaboração, a Leader oferecerá o portfólio abrangente da Splashtop aos clientes, proporcionando expertise regional, suporte e orientação que atendem a uma ampla gama de necessidades dos clientes, desde o fornecimento seguro de trabalho híbrido até a manutenção proativa de endpoints e conformidade. Juntos, eles permitem que as organizações atualizem com confiança a infraestrutura de TI existente e os ambientes de trabalho híbrido com suporte local de classe mundial.
“A Austrália é um mercado-chave para nós na APAC, e a nossa parceria com a Leader marca um passo importante para aprofundar a nossa presença na região.” disse Kelly Park, Gerente Regional de Vendas, ANZ e Coreia do Sul. “Ao combinar as soluções remotas seguras e confiáveis da Splashtop, incluindo a Gestão Autônoma de Endpoint, com a forte expertise local da Leader e sua rede de distribuição estabelecida, esperamos oferecer um suporte local aprimorado e um maior valor geral aos clientes australianos.”
“A Splashtop alinha-se fortemente com o foco da Leader em soluções seguras, escaláveis e prontas para parceiros”, disse Theo Kristoris, Diretor Executivo da Leader. “Juntos, estamos permitindo que os nossos parceiros apoiem ambientes de trabalho híbrido modernos, enquanto reforçamos a segurança, a conformidade e a eficiência operacional através da automação.”
Splashtop tem uma presença estabelecida no mercado australiano, servindo setores críticos como educação, media & entertainment, governo, arquitetura e design. As soluções da empresa são confiáveis globalmente pelo seu desempenho, fiabilidade e arquitetura de segurança de nível empresarial. Além do acesso remoto seguro, o Autonomous Endpoint Management (AEM) da Splashtop fornece visibilidade contínua, monitorização e aplicação automática de patches em todo o setor de TI, ajudando as equipas a reduzir riscos e a sobrecarga operacional.
Construído com segurança no seu núcleo, o Splashtop combina encriptação ponta a ponta, controlos de acesso fortes e conformidade com normas ISO, SOC 2 e RGPD para ajudar a proteger os dados e cumprir os requisitos regulamentares em grande escala. A infraestrutura de cloud soberana da empresa permite que as organizações cumpram os requisitos nacionais de proteção e residência de dados ao abrigo da Lei de Privacidade, enquanto apoia o alinhamento com estruturas como o Modelo de Maturidade Essential Eight e o Manual de Segurança da Informação (ISM), e preparação para avaliações IRAP.
Iniciativas Conjuntas Futuras:
A Splashtop e a Leader planeiam envolver-se ativamente no mercado através da participação conjunta em eventos do setor que se avizinham, atividades de co-marketing e programas de engajamento colaborativo adicionais ao longo de 2026 e além.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre o Líder
Leader é um distribuidor de propriedade australiana que serve mais de 12.000 parceiros de canal em todo o país através de cinco filiais. Eles oferecem stock nacional, gestão de contas dedicada, um mercado de cloud e um extenso suporte a parceiros, como helpdesk, formação e recursos de marketing. A Leader é especializada em hardware, cloud, cibersegurança, software e telecomunicações, fornecendo soluções abrangentes com expertise local e foco no crescimento dos parceiros. www.leadersystems.com.au