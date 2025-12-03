Splashtop AEM reconhecido pelo Melhor ROI estimado no primeiro relatório da G2 para Gestão autónoma de terminais
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Retorno do investimento de quatro a cinco meses, confiança quase perfeita no roteiro e fortes classificações para automação e suporte posicionam a Splashtop como uma parceira orientada para o valor na gestão moderna de endpoints.
CUPERTINO, Calif., 3 de Dezembro de 2025 — Splashtop’s Gestão autónoma de terminais (AEM) solution foi reconhecida pelo Melhor Retorno Estimado do Investimento (ROI) no primeiro Índice de Resultados G2 para Gestão autónoma de terminais (AEM), relatório Inverno 2026. Este reconhecimento reflete a estratégia da Splashtop de levar a gestão e segurança modernas e automatizadas de endpoints ao alcance de equipas de TI com recursos limitados. A AEM proporciona visibilidade em tempo real e automação inteligente sem a sobrecarga de ferramentas empresariais tradicionais, ajudando mais organizações a operar de forma segura e eficiente.
Cem por cento dos revisores disseram que o Splashtop AEM está a seguir na direção certa. A confiança deles é significativa, já que as organizações procuram parceiros inovadores e alternativas modernas à gestão tradicional de endpoints enquanto lidam com ameaças impulsionadas por IA, crescimento de dispositivos distribuídos e expectativas mais rigorosas para segurança e conformidade.
As equipas de TI estão a usar o Splashtop para obterem controlo em tempo real e, assim, reduzirem as janelas de exposição e reforçarem a sua postura de segurança. AEM alivia a pressão operacional ao automatizar a manutenção de rotina e ao destacar problemas que requerem atenção imediata, permitindo que as equipas de TI se concentrem em trabalhos de maior valor. Esta clareza fortalece a capacidade da organização de manter a conformidade com as expectativas regulatórias e de seguros, enquanto apoia o desempenho e a continuidade do negócio.
Desempenho do Splashtop AEM nos Relatórios de Inverno da G2 Os utilizadores da AEM relatam valor acelerado, ciclos de patch mais rápidos, e melhor eficiência operacional, apoiados por fluxos de trabalho intuitivos que simplificam o trabalho diário para equipas enxutas.
“O Splashtop Gestão autónoma de terminais trata de tudo automaticamente sem eu ter que pensar nisso. A configuração foi surpreendentemente simples, e agora ele gere todas as atualizações e patches nos nossos dispositivos sem qualquer trabalho manual da minha parte. Aprecio muito o painel claro que me mostra o estado de tudo num relance. A monitorização automatizada apanha problemas antes que se tornem reais, o que nos poupou de vários potenciais problemas de cabeça. Também tem sido extremamente fiável desde que começamos a usá-lo, e o custo é razoável comparado a outras soluções empresariais que analisámos. No geral, funciona silenciosamente em segundo plano e deixa-me focar noutras coisas em vez de estar constantemente a gerir atualizações de dispositivos e patches de segurança.” - Utilizador Verificado na Construção, Mercado Médio (51-1000 empregados)
Os avaliadores que utilizam o Splashtop para suporte remoto e gestão autónoma de endpoints relataram elevados níveis de satisfação, superando a maioria dos fornecedores em todas as métricas medidas no Grid, incluindo facilidade de fazer negócio, facilidade de utilização, facilidade de configuração e qualidade do suporte. As soluções de suporte remoto e AEM da Splashtop mostraram um forte ROI, com um período de retorno estimado de 4 e 5 meses, respetivamente.
Estes resultados reforçam o impulso da Splashtop numa categoria emergente, trazendo automação, visibilidade e controle para equipas de TI que devem acompanhar ameaças em rápida evolução enquanto mantêm a produtividade operacional.
“Os líderes de TI hoje estão a gerir riscos crescentes com ferramentas e orçamentos que não acompanharam o ritmo”, disse Mark Lee, CEO e Co-fundador da Splashtop. “Eles estão a equilibrar dívidas técnicas, restrições de pessoal e pressões de segurança crescentes, e precisam de parceiros que os possam ajudar a tomar medidas imediatas sem desacelerar o negócio. A Splashtop está comprometida em fornecer soluções que reduzem a complexidade, aceleram a remediação e proporcionam valor competitivo para que mais organizações possam aceder à automação e visibilidade necessárias para se manterem seguras.”
A Splashtop continua a avançar na sua Gestão autónoma de terminais com foco na simplicidade operacional e em resultados mensuráveis. Para mais informações, visite www.splashtop.com.
Resumo de Notícias
Splashtop AEM conquistou o Melhor ROI Estimado nos primeiros relatórios de Gestão autónoma de terminais da G2, com o retorno relatado por clientes em quatro a cinco meses.
Noventa e cinco a noventa e sete por cento dos utilizadores do AEM avaliaram o produto com quatro ou cinco estrelas, confirmando alta satisfação em automação, visibilidade e patching em tempo real.
100% dos revisores do AEM relataram que o produto está a mover-se na direção certa, indicando forte confiança no roadmap para equipas de TI de médio porte.
O Splashtop AEM registou um dos tempos de implementação mais rápidos na categoria, com uma média de meio mês para implantações de mercado médio.
O Splashtop Remote Support alcançou uma classificação de 4.8 estrelas com 96% de probabilidade de recomendação, suportado pelo tempo de ativação mais rápido no seu segmento de apenas dois meses.
Tanto a AEM quanto o Remote Support excederam as médias da categoria para facilidade de uso, configuração e qualidade de suporte, com base em classificações de clientes verificadas.
Dados da G2 posicionam a Splashtop entre as plataformas mais orientadas para o valor, para as equipas de TI que procuram capacidades consolidadas de gestão de endpoints e suporte remoto.
A abordagem unificada da Splashtop ajuda as equipas de TI enxutas a melhorar a postura de segurança, simplificar a correção de software e reduzir a sobrecarga operacional sem adicionar complexidade às ferramentas.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.