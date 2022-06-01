Splashtop adiciona capacidade de impressão remota ao Splashtop Business e ao Splashtop Business para suporte remoto, permitindo a continuidade de negócios e escritórios remotos
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Médicos, Agentes de Seguros, Força de Trabalho Remota e Guerreiros de Estrada Desfrutam de Produtividade Total com Acesso Remoto Seguro com Impressão Remota
San Jose, CA - 17 de Novembro de 2015 - Splashtop Inc., o líder mundial em acesso, suporte e colaboração entre dispositivos, anuncia Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support agora adiciona capacidade de impressão remota para enriquecer a experiência de acesso remoto. Com a impressão remota, os utilizadores podem imprimir ficheiros que estão num computador remoto para uma impressora local. Actualmente, os utilizadores podem imprimir de um computador Windows ou MAC para outro Windows ou MAC.
"Muitos utilizadores Splashtop têm confiado no Google Cloud Print e noutras soluções de impressão remota hoje em dia", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Agora, estamos a oferecer uma experiência integrada e sem falhas aos clientes Splashtop Business para impressão remota, melhorando a produtividade do utilizador".
Splashtop Business melhora a produtividade e a flexibilidade do utilizador com os seguintes benefícios:
Equilíbrio entre o trabalho e a vida em casa, remotando para os escritórios a partir de casa, enquanto evita o tempo de deslocação
Mantém-te ligado a todos os teus ficheiros e aplicações em computadores, enquanto estiveres na estrada
Continuidade do negócio - No caso de condições climáticas severas, permite que os empregados se mantenham produtivos remotamente
Profissionais financeiros, de negócios ou de saúde para acesso remoto através dos escritórios
Mais de vinte milhões de consumidores já apreciaram os produtos Splashtop Personal. Actualiza para Splashtop Business com funções melhoradas como transferência de ficheiros, impressão remota, acesso ao browser, segurança melhorada, relatórios de utilização, conformidade HIPAA, suporte melhorado, e muitos outros benefícios.
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 20 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respetivas empresas. �
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robert.ha@splashtop.com