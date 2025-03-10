A Splashtop adiciona o gerenciamento de endpoints, relatórios de inventário e deteção de vulnerabilidades à oferta de suporte remoto, ajudando as pequenas e médias empresas a escalar com segurança
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A Gestão Autónoma de Endpoints da Splashtop desbloqueia automação crítica para gerir, monitorizar e proteger endpoints.
CUPERTINO, CA – 11 de março de 2025 – Splashtop, líder em soluções de acesso e suporte remoto que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar, anunciou hoje uma nova solução de gestão autónoma de endpoints (AEM) para utilizadores de suporte remoto que procuram melhorar a eficiência, a visibilidade e o controlo dos dispositivos nas suas redes. A solução traz recursos críticos de automação para equipes de TI enxutas, incluindo verificação de vulnerabilidades e atualizações de patches em tempo real para combater ameaças de dia zero. Um complemento poderoso para o Microsoft Intune, a Splashtop AEM reforça a segurança acelerando os tempos de correção e permitindo que as TI obtenham mais valor dos investimentos tecnológicos a longo prazo. Da mesma forma, ele fornece uma alternativa econômica para soluções mais caras e abrangentes de gerenciamento de patches e monitoramento e gerenciamento remoto (RMM). As equipas de TI podem simplificar ainda mais as suas pilhas de tecnologia, consolidando o acesso remoto, o suporte e a gestão de terminais com a Splashtop.
De acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA), mais de 50% das vulnerabilidades mais exploradas em 2023 foram de dias zero, tornando a remediação em tempo real crítica. Prevêem-se mais de 48.000 Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVE) em 2025 e mais de 90% dos ataques que avançam para a fase de resgate envolvem dispositivos não geridos[Microsoft Digital Defense Report 2024]. O Malwarebytes Labs prevê que a IA agentic transformará a natureza dos ataques, permitindo que os hackers planejem, executem e escalem melhor. Esse cenário de segurança pinta um quadro sombrio para equipes de TI menores, que são mal atendidas pelo mercado e deixadas para escolher entre soluções de plataforma caras e supérfluas ou permanecem subprotegidas.
O Splashtop AEM oferece uma alternativa acessível que simplifica a segurança, fornecendo soluções em tempo real para detetar, priorizar e corrigir vulnerabilidades rapidamente. Equipes de TI de pequeno e médio porte ganham visibilidade sem precedentes e controle proativo sobre seus ambientes por meio de um painel fácil de usar e automação inteligente. O gerenciamento de políticas baseado em anel permite que eles façam implantações e ajustem políticas de segurança com base na tolerância ao risco. Embora tenha sido criado especificamente para PMEs, a Splashtop AEM é dimensionado para mais de 200.000 endpoints sem degradação do desempenho, tornando-o uma opção poderosa e acessível para muitos ambientes empresariais.
"As organizações de médio porte estão sob ameaças constantes de cibercriminosos movidos a IA, enfrentando desafios para lidar com vulnerabilidades de segurança a um custo razoável, mantendo a produtividade dos funcionários e evitando o tempo de inatividade," disse o CEO e cofundador da Splashtop, Mark Lee. "A Splashtop aborda este desafio dando visibilidade aos ativos de TI, informações sobre vulnerabilidades exploradas conhecidas e automatização de patches em tempo real orientada por políticas. Estamos a inovar rapidamente para trazer soluções baseadas em IA e automação para apoiar as TI e MSPs na redução do tempo médio para detetar, remediar e conter riscos cibernéticos."
"A nossa dependência do Intune para algumas funcionalidades de gestão de terminais é complementada pelo Splashtop, que preenche lacunas críticas, incluindo uma melhor visibilidade e um maior controlo sobre as atualizações de software e uma melhor documentação", afirmou Jonah Fulmer, Gestor de TI na pb2 architecture + engineering. "Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar a aplicação de patches de software e garantir a conformidade. O preço competitivo da Splashtop e o conjunto abrangente de funcionalidades ofereciam um valor inigualável em comparação com as alternativas."
O Splashtop AEM oferece as seguintes capacidades:
Deteção e Gestão de Ativos em Tempo Real: Mantenha visibilidade total dos ativos de TI, reduzindo riscos e garantindo conformidade.
Análise de Vulnerabilidades: Recolha CVEs (Vulnerabilidades e Exposições Comuns) e KEVs (Vulnerabilidades Conhecidas Exploradas) para detetar falhas e configurações incorretas, permitindo ao TI priorizar correções críticas e reduzir riscos.
Automação de Patches em Tempo Real: Um poderoso complemento ao Microsoft Intune, juntos podem reduzir as vulnerabilidades e melhorar a segurança, mantendo os sistemas atualizados com patches automatizados para o SO e aplicações de terceiros.
Gestão de Políticas em Anéis: Personalize e aplique facilmente políticas a grupos definidos de endpoints para atualizações controladas e em fases.
Painel Personalizável: A visibilidade abrangente e em tempo real em todo o ambiente permite visibilidade instantânea e permite gerenciamento proativo.
Alertas Configuráveis e Correção Automatizada: Identifique e resolva rapidamente problemas com alertas em tempo real e correções automatizadas por meio de ações inteligentes, garantindo tempo de atividade contínuo e desempenho ideal do sistema.
Scripts e Tarefas: A gestão e atualizações simplificadas permitem a execução simultânea ou agendamento em múltiplos endpoints, incluindo implementação em massa, comandos remotos, scripts PowerShell, reinicializações do sistema, e mais.
As equipas de TI têm a flexibilidade de personalizar a sua solução Splashtop com um conjunto em expansão de capacidades de segurança e gestão remota, incluindo:
Deteção e Resposta a Endpoints (EDR): Impeça violações com proteção, deteção e resposta baseadas em IA através do Bitdefender EDR ou CrowdStrike EDR.
Proteção de Endpoints (EPP): Protege os computadores Windows e Mac com o Splashtop Antivirus alimentado pela premiada tecnologia anti-malware da Bitdefender
Conector Splashtop: Faz a ponte segura entre as ligações RDP, VNC e SSH para computadores e servidores sem utilizar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.
Splashtop AR: Liga-te a locais externos e resolve problemas em direto com a partilha de câmaras e anotações de Realidade Aumentada.
A Splashtop tem uma longa história de melhoria contínua e inovação orientada para o cliente, moldando o seu roteiro com base nas necessidades de TI do mundo real em colaboração com os clientes. Ao integrar a gestão de terminais com o suporte remoto, o Splashtop oferece uma solução eficiente e económica para as empresas que procuram consolidar as suas ferramentas de gestão de TI, melhorando simultaneamente a segurança e a escalabilidade.
O suporte remoto da Splashtop com soluções de gestão de endpoints está agora disponível em www.splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Contato de Imprensa nos EUA
Laura Shubel
BIG FISH PR para Splashtop
splashtop@bigfishpr.com