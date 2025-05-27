Splashtop Adiciona Configuração de Dispositivos e Implementação Avançada de Aplicações à Solução de Gestão Autónoma de Endpoints
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As equipas de TI e os MSPs têm agora a capacidade de automatizar a configuração, aplicar políticas de segurança e simplificar as operações em ambientes distribuídos.
CUPERTINO, Califórnia, 28 de maio de 2025 - A AEM, Inc. Splashtop A Apple Inc. anunciou hoje novas melhorias na sua solução de Gestão Autónoma de Endpoints (AEM), dando às equipas de TI um maior controlo sobre a segurança dos dispositivos Windows e Mac nos seus ambientes. Os administradores de TI agora podem estabelecer e aplicar configurações de rede e segurança, além de implantar e corrigir todo o software em escala. Esta é a mais recente de uma série de atualizações antecipadas à medida que a empresa executa sua visão de TI autónoma para impulsionar a eficiência e a segurança em tempo real para organizações com equipes de TI enxutas. Para além das capacidades recentemente anunciadas, como a gestão de políticas baseada em anéis, análise de vulnerabilidades, alertas configuráveis e remediação e scripting automatizados, os administradores de TI podem gerir centralmente as definições dos terminais, gerir sistemas operativos e aplicações de terceiros, e aplicar políticas instantaneamente em todo o seu ecossistema.
No ambiente de trabalho distribuído de hoje e no clima de segurança cibernética em rápida evolução, as organizações estão sobrecarregadas para manter os sistemas seguros e eficientes com recursos de TI limitados. O Splashtop AEM simplifica a segurança ao permitir que a TI padronize as políticas de configuração e as aplique automaticamente a novos dispositivos, reduzindo o risco de configuração incorrecta e reforçando a segurança quando um dispositivo fica online. Os administradores agora podem configurar remotamente as configurações de Wi-Fi, proxy e firewall; aplicar políticas de bloqueio de tela e senha; e implante, corrija e gerencie remotamente versões de software para SO e aplicativos personalizados e de terceiros populares. As políticas podem ser aplicadas a indivíduos, grupos ou equipes inteiras, garantindo que cada dispositivo esteja pronto para uso e alinhado com os padrões da empresa.
Estas ações são alimentadas pela arquitetura baseada em agentes da Splashtop, que permite visibilidade imediata e aplicação em tempo real. A solução reforça as posturas de segurança como uma solução SaaS autónoma e complementa as ferramentas MDM existentes, como o Microsoft Intune, fornecendo atualizações de software e patches em tempo real, scripts, painéis de controlo e correção automatizada.
"Basta um dispositivo mal configurado ou aplicativo sem patch para expor toda a sua organização. Cada ponto de extremidade não seguro aumenta exponencialmente o risco de uma violação. O Splashtop AEM dá à TI o poder de agir rapidamente, manter a conformidade e operar em escala", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Estas atualizações fazem parte da nossa visão mais alargada para oferecer uma gestão autónoma de terminais sem problemas, proativa e independente da dimensão da organização."
O Splashtop AEM inclui agora:
Configuração do dispositivo para Wi-Fi, Firewall, Proxy, Bloqueio de Ecrã e Definições de Palavra-passe
Implantação de aplicativos a partir do console do AEM para instalar software remotamente
Automação de políticas para garantir que novos dispositivos herdem configurações com base na atribuição de grupo
Arquitetura baseada em agente para aplicação, visibilidade e capacidade de resposta em tempo real
Análise de vulnerabilidades para detetar CVEs/KEVs e identificar e priorizar riscos
Correção automatizada para sistemas operacionais e aplicativos de terceiros, incluindo software interno específico do setor e personalizado.
Gerenciamento de políticas baseado em anel para dar suporte a implantações em estágios e baseadas em risco
Painéis personalizáveis para monitoramento centralizado do sistema em tempo real
Alertas configuráveis e ações inteligentes para deteção e resolução automatizada de problemas
Scripts e Tarefas para simplificar a criação de scripts, implantações em massa, comandos remotos e atualizações de sistema
O Splashtop AEM combina eficiência operacional com segurança em tempo real, oferecendo às equipas de TI uma forma económica de aplicar normas automaticamente. Isso ajuda a manter o negócio funcionando sem problemas e os funcionários produtivos. Ao mesmo tempo, liberta valiosos recursos de TI para se concentrarem em iniciativas mais estratégicas.
Para saber mais sobre a solução Splashtop's Gestão autónoma de endpoints, visita www.splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.