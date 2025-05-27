Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito

Splashtop Adiciona Configuração de Dispositivos e Implementação Avançada de Aplicações à Solução de Gestão Autónoma de Endpoints

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

As equipas de TI e os MSPs têm agora a capacidade de automatizar a configuração, aplicar políticas de segurança e simplificar as operações em ambientes distribuídos.

CUPERTINO, Califórnia, 28 de maio de 2025 - A AEM, Inc. Splashtop A Apple Inc. anunciou hoje novas melhorias na sua solução de Gestão Autónoma de Endpoints (AEM), dando às equipas de TI um maior controlo sobre a segurança dos dispositivos Windows e Mac nos seus ambientes. Os administradores de TI agora podem estabelecer e aplicar configurações de rede e segurança, além de implantar e corrigir todo o software em escala. Esta é a mais recente de uma série de atualizações antecipadas à medida que a empresa executa sua visão de TI autónoma para impulsionar a eficiência e a segurança em tempo real para organizações com equipes de TI enxutas. Para além das capacidades recentemente anunciadas, como a gestão de políticas baseada em anéis, análise de vulnerabilidades, alertas configuráveis e remediação e scripting automatizados, os administradores de TI podem gerir centralmente as definições dos terminais, gerir sistemas operativos e aplicações de terceiros, e aplicar políticas instantaneamente em todo o seu ecossistema.

No ambiente de trabalho distribuído de hoje e no clima de segurança cibernética em rápida evolução, as organizações estão sobrecarregadas para manter os sistemas seguros e eficientes com recursos de TI limitados. O Splashtop AEM simplifica a segurança ao permitir que a TI padronize as políticas de configuração e as aplique automaticamente a novos dispositivos, reduzindo o risco de configuração incorrecta e reforçando a segurança quando um dispositivo fica online. Os administradores agora podem configurar remotamente as configurações de Wi-Fi, proxy e firewall; aplicar políticas de bloqueio de tela e senha; e implante, corrija e gerencie remotamente versões de software para SO e aplicativos personalizados e de terceiros populares. As políticas podem ser aplicadas a indivíduos, grupos ou equipes inteiras, garantindo que cada dispositivo esteja pronto para uso e alinhado com os padrões da empresa.

Estas ações são alimentadas pela arquitetura baseada em agentes da Splashtop, que permite visibilidade imediata e aplicação em tempo real. A solução reforça as posturas de segurança como uma solução SaaS autónoma e complementa as ferramentas MDM existentes, como o Microsoft Intune, fornecendo atualizações de software e patches em tempo real, scripts, painéis de controlo e correção automatizada.

"Basta um dispositivo mal configurado ou aplicativo sem patch para expor toda a sua organização. Cada ponto de extremidade não seguro aumenta exponencialmente o risco de uma violação. O Splashtop AEM dá à TI o poder de agir rapidamente, manter a conformidade e operar em escala", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Estas atualizações fazem parte da nossa visão mais alargada para oferecer uma gestão autónoma de terminais sem problemas, proativa e independente da dimensão da organização."

O Splashtop AEM inclui agora:

  • Configuração do dispositivo para Wi-Fi, Firewall, Proxy, Bloqueio de Ecrã e Definições de Palavra-passe

  • Implantação de aplicativos a partir do console do AEM para instalar software remotamente

  • Automação de políticas para garantir que novos dispositivos herdem configurações com base na atribuição de grupo

  • Arquitetura baseada em agente para aplicação, visibilidade e capacidade de resposta em tempo real

  • Análise de vulnerabilidades para detetar CVEs/KEVs e identificar e priorizar riscos

  • Correção automatizada para sistemas operacionais e aplicativos de terceiros, incluindo software interno específico do setor e personalizado.

  • Gerenciamento de políticas baseado em anel para dar suporte a implantações em estágios e baseadas em risco

  • Painéis personalizáveis para monitoramento centralizado do sistema em tempo real

  • Alertas configuráveis e ações inteligentes para deteção e resolução automatizada de problemas

  • Scripts e Tarefas para simplificar a criação de scripts, implantações em massa, comandos remotos e atualizações de sistema

O Splashtop AEM combina eficiência operacional com segurança em tempo real, oferecendo às equipas de TI uma forma económica de aplicar normas automaticamente. Isso ajuda a manter o negócio funcionando sem problemas e os funcionários produtivos. Ao mesmo tempo, liberta valiosos recursos de TI para se concentrarem em iniciativas mais estratégicas.

Para saber mais sobre a solução Splashtop's Gestão autónoma de endpoints, visita www.splashtop.com.

Sobre Splashtop

A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do panorama atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.