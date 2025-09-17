Splashtop Conquista a Certificação ISO/IEC 27001:2022
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Destaques Principais:
Certificação ISO/IEC 27001:2022 – O Splashtop atende ao mais recente e mais rigoroso padrão global para gestão da segurança da informação, superando os requisitos anteriores de 2013.
Controles de Segurança Potenciados por Soluções Splashtop – A implementação de controles de segurança aproveita o Gestão autónoma de terminais (AEM) para correção em tempo real, o Foxpass para segurança Wi-Fi baseada em certificados, o Splashtop Secure Workspace (SASE/Acesso à Rede Zero Trust), e a plataforma de acesso remoto.
Gestão Avançada de Riscos e Ameaças – Demonstra controlos avançados para a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados nas operações globais do Splashtop.
Portfólio Abrangente de Conformidade – Complementa suporte ao RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA e PCI, reforçando a Splashtop como parceira de confiança para acesso remoto seguro, suporte e gestão de TI.
CUPERTINO, Calif. – 18 de setembro de 2025 – Splashtop, um líder global em soluções modernas de TI para gestão e segurança do trabalho híbrido, alcançou a certificação ISO/IEC 27001 sob as rigorosas diretrizes de 2022. A atualização de 2022 eleva o padrão, fortalecendo os requisitos de segurança dos serviços em cloud, inteligência de ameaças, privacidade de dados por design, resiliência operacional e gestão de riscos de fornecedores e terceiros. Este marco destaca o investimento contínuo do Splashtop na proteção dos dados dos clientes e na melhoria das suas práticas globais de gestão de segurança da informação.
Conseguir esta certificação confirma que a Splashtop mantém um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISMS) abrangente em pessoas, processos e tecnologia; passa por auditorias independentes anuais; e continuamente fortalece os controles para se antecipar a ameaças cibernéticas emergentes e riscos empresariais.
Conformidade Abrangente para Acesso Remoto, Remote Support, e Gestão autónoma de terminais
Além do acesso remoto e suporte remoto, a Splashtop agora oferece Gestão autónoma de terminais (AEM), uma solução inovadora lançada em 2025 que capacita as equipas de TI a automatizar a manutenção de terminais, a correção e o monitoramento em dispositivos globais. O AEM permite que as organizações identifiquem e remediem vulnerabilidades, reforcem a conformidade e garantam a continuidade dos negócios ao mesmo tempo que reduzem a carga operacional. Com estas soluções, a Splashtop oferece um ambiente único e seguro para forças de trabalho híbridas, protegido e validado no âmbito da certificação ISO/IEC 27001:2022.
Durante a implementação dos controlos de segurança ISO/IEC 27001:2022, o Splashtop confiou no seu próprio portfólio para atender e superar os requisitos do padrão. This included Foxpass para segurança Wi-Fi baseada em certificados, Gestão autónoma de terminais (AEM) para patching e monitorização em tempo real, Splashtop Secure Workspace para Acesso à Rede SASE/Zero Trust, e as soluções de acesso remoto líderes de mercado da empresa. Ao usar as suas próprias tecnologias para alcançar a certificação, o Splashtop demonstra a força e a maturidade do seu design de produto orientado para a segurança.
A Foxpass junta-se ao Certified Security Framework
O escopo inclui Foxpass by Splashtop; um serviço de autenticação RADIUS totalmente gerido e hospedado na cloud que permite acesso seguro e sem password a Wi-Fi, VPNs e infraestrutura de rede. Foxpass foi adquirido pelo Splashtop em 2023 para fortalecer a gestão de acesso e autenticação baseada em RADIUS para PME e MSP. Ao integrar o Foxpass no seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação certificado (ISMS), o Splashtop estende a proteção de nível empresarial por todas as suas soluções, reforçando uma base segura e unificada para clientes em todo o mundo.
“Alcançar a certificação ISO 27001:2022 demonstra nosso foco e compromisso em proteger os dados dos clientes e antecipar-nos a ameaças em evolução”, disse Jerry Hsieh, Vice-Presidente de Segurança e Conformidade na Splashtop. “Estender esta certificação para incluir o Foxpass destaca como estamos a integrar todas as partes do nosso negócio sob uma estrutura segura, em melhoria contínua, que atende aos padrões globais mais exigentes.”
Compromisso com Compradores Globais de TI e Segurança
As soluções de acesso remoto seguro, apoio remoto, e Gestão autónoma de terminais da Splashtop são confiadas por profissionais de TI e segurança em mais de 200 países e regiões. Este portfólio ajuda as organizações a proteger todos os dispositivos, simplificar as operações de TI e manter conformidade com padrões globais. A estrutura de conformidade em expansão da empresa—incluindo RGPD, SOC 2, HIPAA, FERPA, e PCI—destaca o seu papel como parceiro estratégico para empresas que exigem segurança, fiabilidade e eficiência operacional em ambientes diversos e distribuídos.
Para mais detalhes sobre as soluções certificadas do Splashtop e práticas de segurança da informação ou para saber como o Splashtop pode apoiar os teus requisitos regulatórios e de certificação, visita www.splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é a principal fornecedora mundial de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo de trabalho em qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade #1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alta capacidade, suporte amplo para dispositivos e apoio ao cliente 24/5. A solução acessível escolhida por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e expandir nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do panorama de TI atual. Visite splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.