Splashtop 2 agora disponível para tablets Android — Melhor aplicativo de área de trabalho remota é mais rápido, simples e seguro
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Splashtop 2 — a próxima geração de software de desktop remoto — está agora disponível para tablets Android, juntamente com sua infraestrutura “Bridging Cloud”, clusters de alto desempenho de servidores de retransmissão de internet seguros que conectam usuários com seus computadores e dispositivos móveis em todo o mundo
7 de Agosto de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento de Splashtop 2 HD para os tablets Android - a próxima geração do seu premiado desktop remoto. Para atingir um novo nível de segurança, fiabilidade e desempenho melhorados no Splashtop 2, Splashtop construiu uma rede global de servidores de relé para formar uma infra-estrutura "Bridging Cloud".
Até o momento, a Splashtop ajudou mais de sete milhões de usuários de dispositivos móveis, de tablets a smartphones, a acessar seus computadores Windows e Macs, permitindo que eles usem seus aplicativos, visualizem e editem arquivos, assistam filmes em HD e joguem jogos com gráficos absurdos, tudo isso de maneira remota.
Agora por demanda popular, o Splashtop está a entregar Splashtop 2 HD para tablets Android com Android 3.1 ou superior. Suporta vídeo de alta definição ("HD") e foi concebido para dispositivos com uma densidade de ecrã de 1280×800 em tamanhos de sete ou dez polegadas.
O Splashtop 2 HD para tablets Android apresenta:
Beliscar e ampliar (que é uma nova funcionalidade introduzida pela primeira vez na versão HD)
Desempenho otimizado visando a aceleração da plataforma específica de hardware
Interface nova e fácil de usar
Wake-on-LAN (WoL)
3G/4G e suporte de Internet com o Pacote de Acesso a Qualquer Lugar
“Em resposta à alta demanda dos fãs da Splashtop, estamos apresentando o Splashtop 2 HD para usuários de tablets Android”, observou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Com o Splashtop 2 HD, os usuários agora podem transformar seus tablets Android em um desktop remoto para acessar seus arquivos em qualquer lugar e a qualquer hora.”
“Segurança e privacidade não são apenas preocupações corporativas. Pessoas comuns como nós precisam ter certeza de que nossos dados estão seguros — todos os arquivos de todos os dispositivos, em todos os lugares e todos os dias. O Splashtop 2 oferece essa tranquilidade”, observou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Além da segurança e privacidade, a Splashtop continua mantendo a sua prioridade principal: a facilidade. Obviamente, nos orgulhamos de continuar na frente da corrida pelo desempenho líder no setor.”
O aplicativo Splashtop 2 HD está disponível em sua forma básica, que permite a conectividade entre dispositivos em um ambiente de rede local (LAN); além disso, um módulo chamado “Anywhere Access Pack”, disponível para compra no aplicativo, permite que os usuários se conectem aos seus dispositivos usando a internet.
O Splashtop 2 HD possui uma interface muito fácil de usar, ele foi otimizado com novos recursos de hardware, como resoluções HD. O Splashtop 2 HD suporta até 30 frames por segundo de streaming e uma latência inferior a 30 milissegundos, proporcionando uma experiência de vídeo suave e jogos bem responsivos.
Com o Splashtop 2 HD, a única configuração necessária para se conectar a computadores é um nome de usuário e uma senha. Não é necessário configurar roteadores ou firewalls, nem inserir manualmente endereços IP ou códigos de segurança. Com a adição do Anywhere Access Pack, o mesmo processo simples permite que os usuários se conectem aos seus dispositivos de forma confiável estando eles em qualquer lugar do mundo, pela internet.
Além disso, o aplicativo possui uma tecnologia de auto-otimização que se adapta às condições da rede, permitindo que o usuário aproveite ao máximo a sua rede 3G, 4G ou conexão à internet. Ao mesmo tempo que protege os dados do usuário por meio da sua Bridging Cloud, a Splashtop implanta sua tecnologia de criptografia padrão do setor para manter um alto nível de segurança.
Pode ver uma apresentação de slides em https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 e um pequeno vídeo do Splashtop 2 HD para tablets Android está disponível aqui:
O Splashtop 2 HD pode ser descarregado para os tablets Android em do Google Play gratuitamente durante um tempo limitado, após o qual terá um preço de lista de $9.99 USD. O Pacote de Acesso a Qualquer Lugar pode ser comprado por $0.99 USD por mês ou $9.99 USD por ano.
Splashtop Streamer
O Splashtop 2 HD requer o download e a instalação do software gratuito Splashtop Streamer em um computador Windows ou Mac. Plataformas suportadas: Windows 7, Vista e XP (incluindo o Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para usuários Mac). Um computador com CPU dual-core é recomendado para o melhor desempenho possível. A compra do Splashtop 2 inclui uma licença para acessar até 2 computadores.
Sobre a Splashtop Inc.
A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de desktop remoto da categoria — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. A tecnologia Splashtop capacita os usuários e empresas com um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.
Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e outros. Mais de 6 milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop de app stores e mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já usaram as soluções Splashtop.
A consumerização da área da TI e a proliferação de dispositivos móveis estão fazendo com que cada vez mais empresas procurem a Splashtop. O Splashtop Bridging Cloud™ garante uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, oferecendo controle orientado por políticas de TI, integradores de sistemas e provedores de serviços.
Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipé e Tóquio. Para mais informações, visita .
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Ligações úteis:
Splashtop Home:
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Descarregar Splashtop 2 HD: