Compartilhamento de tela do iOS 11 e suporte autônomo adicionado ao SOS do Splashtop

Permite que profissionais de TI e suporte acessem computadores e dispositivos móveis remotamente de maneiras totalmente novas.

“A Splashtop agora oferece dois novos pacotes SOS com visualização remota ao vivo de telas do iOS 11, suporte sob demanda para computadores/dispositivos ilimitados + suporte não supervisionado para até 200 computadores Windows e Mac gerenciados.”

San José, Califórnia — 9 de novembro de 2017

A Splashtop Inc. anunciou o lançamento dos recursos de visualização remota da tela do iOS 11 (iPhone e iPad) e acesso remoto não supervisionado à sua sua linha de produtos Splashtop On-Demand Support (SOS) para aumenta ainda mais a capacidade de equipes de TI, MSPs e profissionais de suporte envolvendo acesso remoto, visualização e suporte a computadores e dispositivos móveis.

Os técnicos agora podem visualizar telas do iOS 11 em tempo real para resolver problemas de suporte de maneira rápida

O Splashtop SOS fornece agora a possibilidade de visualizar telas iOS remotamente em tempo real. Esta nova funcionalidade que poupa tempo permite a um técnico ver a tela do iPhone ou iPad de um usuário remoto em tempo real ao prestar suporte. Chega de adivinhar o que o usuário está fazendo e perder tempo a tentar consertar algo se eles fizerem algo de errado. Com a tecnologia de visualização ao vivo no Splashtop SOS, o técnico pode ver exatamente o que o usuário está fazendo.

Os Pacotes SOS+ incluem suporte não supervisionado, voltado para acesso remoto a computadores mesmo quando o usuário final não estiver presente

“O Splashtop On-Demand Support (SOS) se tornou uma solução popular para acessar computadores ou dispositivos remotos e para suporte supervisionado/sob demanda, onde o usuário baixa um app, abre-o e fornece ao seu técnico um código de acesso para que ele possa acessar seu computador.”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com base no feedback dos usuários do Splashtop SOS que pediam por acesso não supervisionado, a Splashtop agora oferece dois novos pacotes SOS+ — o SOS+10 e o SOS+200 — que fornecem suporte sob demanda para computadores/dispositivos ilimitados + suporte não supervisionado para até 10 ou 200 computadores Windows e Mac gerenciados, respectivamente”

A funcionalidade de suporte não supervisionado é muito útil em cenários como a instalação de um novo software ou atualizações de computadores ou quiosques de seus funcionários ou clientes, dessa forma, o usuário final não precisa estar presente para que isso ocorra.

Preços e Disponibilidade

A visualização remota de ecrãs do iOS 11 (iPhone e iPad) está disponível no Pack Suplemento SOS Mobile, incluído gratuitamente com as compras SOS, SOS+10 e SOS+200 por um tempo limitado. Os preços para Splashtop SOS começam €189 por técnico simultâneo e por ano. O suporte móvel também suporta a visualização remota de ecrãs de dispositivos Android e controlo de alguns dispositivos Android.

O preço inicial das edições SOS+10 e SOS+200 começa em €199 por técnico simultâneo por ano, detalhes adicionais estão disponíveis no site do Splashtop SOS.

Informação adicional e teste grátis do Splashtop SOS: https://www.splashtop.com/sos

Os atuais assinantes do Splashtop SOS podem entrar em contato com sales@splashtop.comou ligar para 1-408-886-7177 para informação sobre a atualização para adicionar suporte móvel e/ou acesso não assistido ao computador.

Para suporte não supervisionado licenciado com base no número de computadores e não no número de técnicos, a Splashtop também oferece o Splashtop Remote Support.

Sobre a Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em várias telas do setor. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acessarem as suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem ao TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem um compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos dispositivos. Mais de 25 milhões de usuários usam hoje os produtos Splashtop, e parceiros de fabricação incluindo Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, e outros, colocaram a Splashtop junto dos seus pacotes em mais de 100 milhões de dispositivos. Saiba mais em https://www.splashtop.com.