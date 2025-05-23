Foxpass cloud RADIUS, PKI e LDAP expandem-se para uma infraestrutura baseada na UE com conformidade integrada com o RGPD
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Dois anos após a aquisição da Foxpass, a Splashtop anuncia a expansão dos serviços na UE, reforçando o crescimento e fortalecendo a soberania local do cliente
CUPERTINO, Califórnia, 25 de março de 2025 - A Splashtop A Microsoft anunciou hoje a expansão de novos serviços baseados na UE para a sua solução Foxpass cloud RADIUS, PKI e LDAP, reforçando a soberania e o desempenho dos dados para os clientes europeus. A Foxpass está em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e foi mais longe para garantir que todos os dados do utilizador e registos prontos para auditoria permanecem na União Europeia, alinhando-se ainda mais com as preferências do cliente relativamente à residência de dados.
Foxpass cloud O RADIUS trabalha em conjunto com Microsoft Intune cloud PKI e Intune MDM para fornecer uma solução robusta e nativa da nuvem para autenticação baseada em certificados. Intune cloud A PKI funciona como a sua autoridade de certificação, emitindo e gerindo certificados digitais para dispositivos e utilizadores - não é necessária uma PKI no local. Intune A MDM intervém para implementar estes certificados de forma segura nos dispositivos registados - Windows, MacOS, iOS, Android - utilizando perfis como SCEP ou configurações de certificados de confiança. Foxpass cloud O RADIUS assume então o papel de guardião da autenticação, verificando esses certificados em relação à sua infraestrutura Wi-Fi ou VPN em tempo real. Juntos, eles simplificam o acesso seguro: O Intune lida com o ciclo de vida e a distribuição de certificados, enquanto o Foxpass garante que apenas dispositivos confiáveis e portadores de certificados se conectem - perfeito para uma configuração sem senha e de confiança zero.
"Estamos sempre em contacto com os nossos clientes para compreender a evolução das suas necessidades", afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "A expansão dos nossos serviços Foxpass na UE é um resultado direto destas discussões. Continuaremos a trabalhar em conjunto para fornecer soluções seguras, fiáveis e conformes, adaptadas às necessidades dos mercados europeu e mundial.»
Aren Sandersen, VP de Produto e Engenharia da Foxpass, acrescentou: "Manter um elevado desempenho e a soberania dos dados é fundamental para os nossos clientes europeus. Ao implantar esses serviços nas proximidades, estamos garantindo que nossos clientes se beneficiem de menor latência e maior segurança, simplificando suas obrigações regulatórias e de conformidade."
As soluções Foxpass Cloud RADIUS, PKI e LDAP estão disponíveis através da sede europeia da Splashtop em Amesterdão, Países Baixos, gerida pelo Vice-presidente Regional, Alexander Draaijer. A Splashtop adquiriu a Foxpass em março de 2023, marcando um passo significativo na expansão do seu portfólio de segurança. Desde a aquisição, a Splashtop aumentou o número de novos negócios para a Foxpass em 62%, e com este último investimento solidifica o seu compromisso de servir os clientes europeus com serviços localizados.
Para saber mais sobre o Foxpass by Splashtop e iniciar uma avaliação gratuita, visita www.splashtop.com/foxpass.
Sobre a Foxpass by Splashtop A Foxpass by Splashtop fornece soluções de gestão de identidade e acesso baseadas na nuvem, concebidas para melhorar a segurança da rede e simplificar os processos de autenticação para empresas e instituições educativas. Com foco na segurança, conformidade e desempenho, a Foxpass fornece soluções de nível empresarial que ajudam as organizações a proteger as suas redes, mantendo o controlo total sobre os dados de autenticação.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é um membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se à Microsoft nos esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em constante evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.