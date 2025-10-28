Nova Parceria: Splashtop e Automox juntam-se para oferecer controlo remoto fiável e seguro para TI
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CUPERTINO, CA. — 28 de Outubro de 2025 – Splashtop, um líder global em soluções seguras de acesso remoto e suporte, e Automox, o líder em gestão autónoma de endpoints, anunciaram hoje uma parceria estratégica para levar capacidades de controlo remoto de alto desempenho a equipas de TI e segurança em todo o lado.
Através desta parceria, os clientes da Automox terão acesso à tecnologia líder de controle remoto da Splashtop, confiada por milhões de utilizadores em todo o mundo pela sua eficiência, fiabilidade e segurança. Juntos, Automox e Splashtop estão a simplificar a forma como as equipas de TI e segurança gerem, acedem e apoiam dispositivos em ambientes distribuídos.
“Os nossos clientes confiam na Automox para gerir e proteger todos os endpoints, independentemente de onde estiverem,” disse Justin Talerico, CEO da Automox. “A parceria com Splashtop permite-nos oferecer a experiência de controlo remoto mais fiável, segura e de alto desempenho possível, eliminando obstáculos e capacitando as equipas de TI pararesolver problemas quase 50% mais rápido.”
“A Splashtop foi concebida para se integrar perfeitamente com as plataformas das quais as equipas de TI dependem, mantendo os utilizadores conectados e produtivos onde quer que estejam,” disse Mark Lee, CEO e Cofundador da Splashtop. “Parceria com a Automox permite-nos oferecer um controlo remoto confiável que ajuda as equipas de TI a gastar menos tempo a corrigir problemas e mais tempo a fazer o negócio avançar.”
Splashtop proporciona um desempenho de sessão remota líder na indústria com alta capacidade, suporte multiplataforma e certificações e funcionalidades de segurança de nível empresarial. A sua arquitetura flexível facilita a integração de acesso remoto seguro no Automox, oferecendo às equipas de TI a conectividade fiável necessária para suportar dispositivos em larga escala, convenientemente através da sua stack existente.
A parceria sublinha o compromisso de ambas as empresas em oferecer operações de TI orientadas para a cloud, que escalam sem esforço em equipes de trabalho remoto e híbridas. Ao integrar o controlo remoto de classe mundial do Splashtop na plataforma de gestão autónoma de endpoints da Automox, as equipas de TI podem esperar uma resolução mais rápida de problemas, melhores experiências de utilizador e uma abordagem unificada à gestão e suporte de dispositivos.
A integração iminente proporcionará aos clientes da Automox controle remoto contínuo, potenciado pela Splashtop, diretamente dentro da Automox. A solução conjunta estará disponível para os clientes da Automox no início do próximo ano.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de soluções de acesso remoto e suporte remoto com a mais alta classificação, que simplifica o desempenho seguro no mundo de trabalho de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como a prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerir para pequenas e médias empresas e grandes empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alta transferência de dados, suporte a uma ampla variedade de dispositivos e suporte ao cliente 24/5. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e expandir nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft nos seus esforços para ajudar os clientes a enfrentarem os desafios em evolução do cenário de TI de hoje. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Sobre a Automox
A Automox é a plataforma de gestão autónoma de endpoints para pequenas e médias empresas. A automação controlada por humanos e baseada em políticas capacita os profissionais de TI e segurança a provarem que as vulnerabilidades estão corrigidas, reduzirem custos e complexidade, ganharem horas nos seus dias, e encantarem os utilizadores finais. A plataforma nativa da cloud e com foco em automação da Automox ajuda líderes de TI e segurança a reduzir riscos e melhorar a eficiência oferecendo uma correção 65% mais rápida e equipas de segurança 44% mais eficientes com gestão de configuração automática em dispositivos e servidores Windows, macOS e Linux em todo o mundo.
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