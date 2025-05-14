Splashtop PartnerConnect - Inscrição

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Trabalhamos com parceiros para fornecer soluções remotas excelentes
A Comunidade Splashtop de Revendedores de Valor Agregado (VARs) e a Distribuição trabalham em estreita colaboração com a nossa Equipe de Canal para fornecer a você soluções de força de trabalho remota líderes na indústria para satisfazer e exceder as necessidades e requisitos dos seus clientes.
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Benefícios de Se Tornar um Parceiro Splashtop
Parceiros Revendedores Splashtop
Aproveite até 25% de descontos iniciais, suporte pré-venda dedicado, treinamento técnico e de vendas, ferramentas de marketing personalizadas e muito mais.
Parceiros de integração Splashtop
Ela incorpora tecnologia comprovada de acesso remoto e de espelhamento de tela sem fios no seu serviço, software e soluções de hardware.
Parceiros de Marketing Conjunto Splashtop
Apoiamos parceiros com atividades de co-marketing, trazendo soluções colaborativas aos seus clientes.