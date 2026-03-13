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Evolução do Local de Trabalho Virtual

23 – 24 de junho de 2022 – Maritim proArte, Berlim, Alemanha

Evolução do Local de Trabalho Virtual

A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Virtual Workplace Evolution deste ano em Berlim!

A Splashtop tem o prazer de patrocinar a Virtual Workplace Evolution deste ano em Berlim! A nossa equipa irá apresentar o Splashtop Enterprise para permitir que profissionais de TI controlem, gerenciem e monitorem remotamente computadores, forneçam suporte sob demanda para dispositivos dos utilizadores finais, e possibilitem o acesso remoto de computadores para funcionários que trabalham de casa ou em ambientes de trabalho híbridos.

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