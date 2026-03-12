Ferramentas para melhorar o Webinar da Aprendizagem Híbrida

Webinar Ferramentas para Melhorar a Aprendizagem Híbrida
Junte-se a nós no dia 1 de novembro no nosso webinar!
Na modalidade de Aprendizado Híbrido, a faculdade pode ensinar estudantes no campus e online ao mesmo tempo. As instituições estão a adotar uma variedade de soluções criativas para proporcionar efetivamente uma experiência unificada dos estudantes.
Junte-se a nós para várias sessões ao vivo de 45 minutos e fogo rápido dos nossos fornecedores de soluções corporativas à medida que apresentam as suas ferramentas para melhorar a aprendizagem híbrida. Aprende sobre os usos criativos da tecnologia para apoiar a aprendizagem híbrida, vê os recursos mais recentes, responde às tuas perguntas e ouve o que os teus colegas têm para dizer.