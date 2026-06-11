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Techweek Xangai

6 - 8 de maio — Xangai, China

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Encontre a Splashtop na Techweek Shanghai

A Splashtop estará a expor na Tech Week Shanghai de 6 a 8 de maio de 2026 no Shanghai New International Expo Center. Visite-nos no Stand N4-B01 para saber como as nossas soluções de acesso remoto seguro, suporte remoto de TI e gestão de endpoints ajudam as organizações a melhorar a eficiência operacional, mantendo padrões de segurança elevados. A nossa equipa estará disponível para discutir como as empresas podem simplificar as operações de TI e apoiar ambientes de trabalho modernos e distribuídos.