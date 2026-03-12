TCEA Convention and Expo

A Splashtop está entusiasmada por estar exibindo no TCEA novamente após um evento de sucesso no ano passado.
A Splashtop está entusiasmada por estar exibindo no TCEA novamente após um evento de sucesso no ano passado. A nossa equipa vai mostrar as nossas soluções de acesso remoto para ensino, com acesso remoto a laboratório para permitir o acesso a computadores de laboratório escolares, bem como soluções de acesso remoto para professores e funcionários terem acesso aos computadores escolares. As equipes de TI do setor de educação estarão interessadas nas soluções Splashtop Remote Support que podem ser usadas para fornecer assistência remota a alunos, professores e funcionários (acessando seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto eles estão aprendendo ou ensinando em casa.
Os professores estarão interessados no Mirroring360 Pro para espelhamento e compartilhamento de tela na sala de aula.
TCEA | Acesso remoto ao laboratório | Todas as soluções Splashtop Education