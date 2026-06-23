TCEA Convention and Expo

A Splashtop está entusiasmada por estar presente na TCEA presencialmente este ano!
A Splashtop está entusiasmada por estar na TCEA presencialmente este ano! Nossa equipe estará demonstrando nossas soluções de acesso remoto para educação acesso remoto a laboratórios para permitir acesso aos computadores dos laboratórios escolares, bem como soluções de acesso remoto para professores e funcionários acessarem os computadores escolares. As equipas de TI de educação terão interesse nas soluções de suporte remoto da Splashtop que podem ser usadas para fornecer assistência remota a estudantes, professores e funcionários (acessando seus computadores, tablets e Chromebooks) enquanto aprendem ou ensinam de casa.
TCEA | Acesso Remoto ao Laboratório | Todas as Soluções Educacionais Splashtop