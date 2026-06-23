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SupportWorld Live – Uma Experiência Digital

10 – 11 de novembro de 2021 – Online

SupportWorld Live

Junte-se a nós online no maior evento virtual do ano para a indústria de suporte técnico!

Junte-se a nós online no maior evento virtual do ano para a indústria de suporte técnico! A nossa equipa irá apresentar Splashtop Enterprise para permitir que os profissionais de IT controlem, gerenciem e monitorem remotamente computadores, forneçam suporte sob demanda aos dispositivos dos utilizadores finais e possibilitem o acesso remoto a computadores para funcionários que trabalham de casa ou num ambiente de trabalho híbrido.

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