SpiceWorld 2020 Virtual

Splashtop está ansioso por falar virtualmente com todos os novos e habituais participantes no SpiceWorld 2020.
A Splashtop está ansiosa para falar virtualmente com todos os novos e antigos participantes no SpiceWorld 2020. A Splashtop irá apresentar as nossas populares soluções para suporte remoto não assistido e assistido – Splashtop Remote Support – e Splashtop SOS. A nossa equipa estará feliz em demonstrar a integração entre o Splashtop SOS e o Spiceworks Help Desk. Conecte-se instantaneamente ao computador do seu cliente a partir da plataforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2020 | Integração do Splashtop SOS com a Ajuda Técnica do Spiceworks