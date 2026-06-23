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SpiceWorld 2020 Virtual

15 – 17 de setembro de 2020 – Evento Virtual Online

SpiceWorld 2020

Splashtop está ansioso por falar virtualmente com todos os novos e habituais participantes no SpiceWorld 2020.

A Splashtop está ansiosa para falar virtualmente com todos os novos e antigos participantes no SpiceWorld 2020. A Splashtop irá apresentar as nossas populares soluções para suporte remoto não assistido e assistido – Splashtop Remote Support – e Splashtop SOS. A nossa equipa estará feliz em demonstrar a integração entre o Splashtop SOS e o Spiceworks Help Desk. Conecte-se instantaneamente ao computador do seu cliente a partir da plataforma Spiceworks Help Desk!

SpiceWorld 2020 | Integração do Splashtop SOS com a Ajuda Técnica do Spiceworks