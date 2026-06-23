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Mundo da Gestão de Serviços

21-22 de julho de 2021 – Online

Mundo da Gestão de Serviços

A Splashtop está entusiasmada por patrocinar virtualmente o Service Management World este ano!

A Splashtop está entusiasmada por patrocinar virtualmente o Service Management World este ano! A nossa equipa irá apresentar o Splashtop Enterprise para permitir que profissionais de TI controlem, gerenciem e monitorizem computadores remotamente, forneçam suporte sob demanda aos dispositivos dos usuários finais e permitam o acesso remoto aos computadores para funcionários que trabalham em casa ou em um ambiente de trabalho híbrido.

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