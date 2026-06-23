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Man taking notes on his notebook from his personal laptop for his class

Conferência de Tecnologia Educacional de Ohio 2023

14 - 16 de fevereiro de 2023

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Junta-te a nós no stand #1305

Aprenda a melhorar o ensino remoto e presencial com soluções para alunos, professores e TI. Permita que os alunos acedam remotamente a computadores de laboratório e que as equipas de TI ofereçam suporte remoto a qualquer dispositivo, em qualquer lugar, com a Splashtop. 

Junte-se à Diretora de Geração de Demanda da Splashtop Shannon Atwell na terça-feira, 14 de fevereiro às 13:00 na Sala B140 para a sua palestra: Como o IT pode Habilitar e Suportar a Transformação Digital na Educação.  