Encontre a Splashtop em KIMES
A Splashtop estará a expor em KIMES 2026. Os participantes podem aprender como apoiamos organizações de saúde com acesso remoto seguro para clínicos e pessoal de saúde, suporte de TI remoto para sistemas e dispositivos médicos, e soluções de segurança avançadas incluindo Autonomous Endpoint Management (AEM) e Endpoint Detection & Response (EDR).
Visite-nos no COEX, Grand Ballroom (1F), Seul, Coreia, de 19 a 22 de março de 2026 no Stand G210 para saber mais sobre as nossas soluções para a indústria de saúde.