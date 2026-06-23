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Horário do Expediente JumpCloud

29 de maio de 2020 – Evento Virtual Online

Integração do JumpCloud SSO com a Splashtop

Conecte-se com especialistas da Splashtop e JumpCloud, além dos seus colegas administradores de TI, para uma discussão sobre como usar o JumpCloud SSO com o Splashtop.

Ligue-se aos especialistas da Splashtop e JumpCloud, bem como aos seus colegas administradores de TI, a 29 de maio de 2020, das 11:30 às 12:30 ET, para uma discussão sobre como usar o JumpCloud SSO com o Splashtop. Victor C., Diretor de Gestão de Programas da Splashtop, irá apresentar como os utilizadores do Splashtop Business Access Pro e do Splashtop SOS podem usar as suas credenciais JumpCloud para autenticar as suas contas Splashtop. O login único seguro através do JumpCloud aumenta a facilidade de utilização, permitindo que os utilizadores acedam às suas aplicações com um único ID e palavra-passe que satisfaça os requisitos de conformidade e segurança da sua organização.

Integração JumpCloud SSO com Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS