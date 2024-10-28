Jamf Nation User Conference

Conferência de Usuários da Jamf Nation
29 de setembro — 1 de outubro de 2020 — Evento Virtual Online
A Splashtop está animada por estar exibindo no JNUC novamente após um evento de sucesso no ano passado.
A Splashtop está entusiasmada por estar a expor na JNUC 2020. A nossa equipa está ansiosa por apresentar a integração entre a Splashtop e a Jamf para ajudar os administradores de TI a superar os seus obstáculos. Os proprietários da Jamf poderão usar Splashtop Business Access ou Splashtop Remote Support para proporcionar aos membros da sua equipa acesso remoto a PCs e Macs e para suportar remotamente os dispositivos iOS dos seus utilizadores.